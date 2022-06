Andrea Piccolo tekent na Gazprom-straf bij Drone Hopper-Androni Giocattoli

Andrea Piccolo heeft een contract getekend bij Drone Hopper-Androni Giocattoli. De 21-jarige Italiaan stond sinds het begin van dit seizoen onder contract bij Gazprom-Rusvelo, maar die ploeg werd in maart gestraft vanwege de Russische inval in Oekraïne. Bij het team van Gianni Savio tekent Piccolo tot het einde van het jaar.

Piccolo staat te boek als toptalent in het tijdrijden, maar zijn periode in de WorldTour bij Astana-Premier Tech in 2021 draaide uit op een fiasco door ‘persoonlijke gezondheidsredenen’. “Ik kan bevestigen dat ik grote problemen had, maar ik voel me er nog niet klaar voor om erover te praten. De kwestie was ernstig en delicaat, maar voor nu is het genoeg om te weten dat alles ten goede is opgelost”, zei Piccolo daar later over.

Hij deed halverwege dat jaar een stap terug naar de amateurs, waarna hij in de winter werd opgepikt door Gazprom-Rusvelo. In Russische dienst bleef het voor Piccolo bij een rittenkoers, namelijk de Ronde van Valencia. Daarna werd de licentie van Gazprom-Rusvelo ingetrokken.

‘Kans die ik niet wil verspelen’

Tijdens het Italiaans kampioenschap wielrennen maakt Piccolo zijn rentree, in het rood-zwarte tenue van Drone Hopper-Androni Giocattoli. Hij ligt vast tot het einde van het huidige seizoen. “Ik kijk ernaar uit om weer een nummer op te spelden”, zegt Piccolo. “Ik moet de ploeg en mijn manager Giuseppe Acquadro voor hun geloof in mij. Ik weet dat dit een grote kans is en die wil ik niet verspelen. Ik heb lang stilgestaan en zal dus ritme moeten vinden, maar ik heb hard getraind.”

Gianni Savio vond dat hij Piccolo een kans moest geven. “Hij is zonder twijfel een van de grootste talenten in Italië, maar helaas hebben meerdere persoonlijke perikelen ervoor gezorgd dat hij het moeilijk heeft gehad bij de profs. Bij Drone Hopper-Androni Giocattoli hebben we besloten Andrea te helpen, om hemzelf te vinden. Hopelijk kunnen we het Italiaanse wielrennen daardoor een talent teruggeven.”