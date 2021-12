Russische formatie Gazprom-RusVelo geeft Andrea Piccolo een nieuwe kans

Andrea Piccolo zal volgend jaar weer uitkomen voor een profploeg. De 20-jarige Italiaan, die in de winter van 2020 de overstap maakte naar de WorldTour met Astana-Premier Tech maar vervolgens geen kilometer reed voor de Kazachse formatie, is in 2022 te herkennen in het tenue van Gazprom-RusVelo.

Piccolo, die in de jeugdcategorieën indruk wist te maken als tijdrijder, geeft de voorkeur aan een nieuwe start bij Gazprom-RusVelo. Piccolo’s zaakwaarnemer Johnny Carera gaf enkele maanden geleden nog aan dat de beloftevolle renner zou terugkeren naar Astana. Althans, dat was toch het plan. Uit een eerder interview van Piccolo met Bicisport bleek echter al dat de jonge Italiaan in de belangstelling stond van Gazprom-RusVelo.

Piccolo en Gazprom-RusVelo kwamen met elkaar in contact door de nieuwe teammanager van de Russische formatie, Dmitri Sedoun. Sedoun was in het verleden ook werkzaam bij Astana. “Hij kent ook de interne problemen binnen de Astana-ploeg. Hij sprak met mijn advocaten en liet zijn interesse blijken. In augustus werd het ook echt concreet en werd mij een programma voorgeschoteld. Ook werd er een beeld geschetst van de veranderingen binnen Gazprom-RusVelo”, citeert Spaziociclismo Piccolo.

“Ik vond het een spannend vooruitzicht en besloot toen het contract te ondertekenen. Het is een erg gestructureerde ploeg. Het materiaal is op punt en is van WorldTour-niveau. We hebben inmiddels al aardig wat gesprekken gevoerd en we zijn momenteel op trainingsstage in Calpe. Ik kan na enkele weken al zeggen dat ik meer plezier heb in mijn vak en minder druk voel”, aldus Piccolo, die op een vreemde manier afscheid nam van Astana.

Moeilijke periode

Door ‘persoonlijke gezondheidsredenen’, die tijdens het eerste trainingskamp aan het licht kwamen, kwam Piccolo helemaal niet in actie voor Astana. “Ik kan bevestigen dat ik grote problemen had, maar ik voel me er nog niet klaar voor om erover te praten. De kwestie was ernstig en delicaat, maar voor nu is het genoeg om te weten dat alles ten goede is opgelost. Ik moet mijn familie en mijn advocaten bedanken, omdat zij mij hebben kunnen beschermen en mij op de beste manier hebben geadviseerd”, vertelde Piccolo eind september.

Piccolo wil verder niet al te veel kwijt over zijn problemen en wat er zich allemaal heeft afgespeeld achter de schermen. De Italiaan nam halverwege 2021 wel een drastisch besluit: Piccolo deed een stap terug naar het amateurteam Viris Vigevano. Dit heeft hem overigens geen windeieren gelegd, aangezien hij op amateurniveau weer enkele mooie overwinningen wist te boeken. Zo won hij in de maand september drie prestigieuze Italiaanse beloftenkoersen.