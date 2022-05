Andrea Pasqualon stijgt met stip in Exterioo Cycling Cup

Andrea Pasqualon is door zijn overwinning in het Circuit de Wallonie met een sprong de top tien van de Exterioo Cycling Cup binnengekomen. De Italiaan van Intermarché-Wanty-Gobert raapte met zijn zege 16 punten op en staat nu vijfde in het regelmatigheidsklassement.

Voor Pasqualon was het zijn eerste overwinning in ruim tweeënhalf jaar tijd. Op de lastige finish in Mont-sur-Marchienne was de 34-jarige renner de beste van een uitgedund peloton, nadat hij in de laatste meters de ontsnapte Axel Zingle had achterhaald. Met zijn zege verdiende hij 16 punten in de strijd om de Exterioo Cycling Cup. Doordat hij ook in Le Samyn en de Antwerp Port Epic bij de beste vijftien was geëindigd, heeft hij nu 27 punten.

Arnaud De Lie staat nog steeds aan de leiding van het klassement. De 20-jarige neoprof van Lotto Soudal was twaalfde in het Circuit de Wallonie en bracht zo zijn puntentotaal op 47. Nummer twee Hugo Hofstetter was niet van de partij en bleef steken op 40 punten. Gerben Thijssen finishte niet bij de beste vijftien en behaalde ook geen punten. Dries De Bondt, de nummer vier, is momenteel met succes actief in de Giro d’Italia.

Tussenstand Exterioo Cycling Cup 2022 (na 6 van de 11 manches)

1. Arnaud De Lie (Lotto Soudal) – 47 punten

2. Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic) – 40 punten

3. Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) – 36 punten

4. Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) – 35 punten

5. Andrea Pasqualon (Intermarché-Wanty-Gobert) – 27 punten

6. Dries Van Gestel (TotalEnergies) – 25 punten

7. Pierre Barbier (B&B Hotels-KTM) – 19 punten

8. Dylan Groenewegen (BikeExchange-Jayco) – 16 punten

9. Matteo Trentin (UAE Emirates) – 16 punten

10. Florian Vermeersch (Lotto Soudal) – 16 punten

De Exterioo Cycling Cup bestaat dit jaar uit elf wedstrijden. Van de komende manches lees je een voorbeschouwing op WielerFlits.

Exterioo Cycling Cup 2022