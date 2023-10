donderdag 5 oktober 2023 om 16:08

Andrea Bagioli bezorgt Soudal Quick-Step de zege in Gran Piemonte

Andrea Bagioli heeft de Gran Piemonte gewonnen. De Italiaan van Soudal Quick-Step was de snelste van een kopgroep van vier, die in de finale was weggereden. Marc Hirschi werd tweede, Alex Aranburu derde en Guillaume Martin vierde.

De Gran Piemonte startte dit jaar in Borgofranco d’Ivrea, zo’n zestig kilometer ten noorden van Turijn. Deze editie van de koers telde ‘slechts’ 152 kilometer, maar kende wel een lastig finale. In de laatste 65 kilometer zaten liefst vier beklimmingen: de Colleretto Castelnuovo (7,1 km aan 3,4%), Faialllo (5,1 km aan 5,4%), Alpette (4,9 km aan 9%) en Prascorsano (4,4 km aan 3,4%). De kans dat de koers zou uitmonden is een massasprint, leek niet zo groot.

De wedstrijd kende een onstuimige openingsfase. Op een zeker moment reden Ide Schelling (BORA-hansgrohe), Madis Mihkels (Intermarché-Circus-Wanty) en Louis Vervaeke (Soudal Quick-Step) weg uit het peloton, maar er waren meer renners die mee wilden zitten. Er kwam een tegenaanval met onder anderen Filippo Ganna. Deze groep van acht kwam bij het koptrio, maar niet veel later sloot ook de rest van het peloton aan. Het spel kon opnieuw beginnen.

Arensman in de kopgroep

Dit spel leidde tot een nieuwe kopgroep. Opnieuw was het een sterke groep en opnieuw zat er een Nederlander mee. Ditmaal was dat Thymen Arensman (INEOS Grenadiers). De dertien andere ontsnappers luisterden naar de namen Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck), Dries Devenyns (Soudal Quick-Step), Harold Tejada (Astana Qazaqstan), Nicolò Buratti (Bahrain Victorious), Bob Jungels (BORA-hansgrohe), Jonathan Caicedo (EF Education-EasyPost), Martin Marcellusi (Green Project-Bardiani CSF-Fainzanè), Rui Costa (Intermarché-Circus-Wanty), Hugo Houle (Israel-Premier Tech), Jacopo Mosca (Lidl-Trek), Sean Flynn (Team dsm-firmenich), Michael Matthews (Jayco AlUla) en Davide Formolo (UAE Emirates).

Hoewel Michael Matthews vooraan zat, reed Jayco AlUla op kop van het peloton. De veertien vluchters begonnen zo met minder dan anderhalve minuut voorgift aan de Colleretto Castelnuovo. Op deze eerste beklimming van de dag bleef de kopgroep nog bij elkaar en ook op de Faiallo kwamen er nog geen scheuren, maar op de Alpette veranderde dat. Tejada trok vanaf de voet door, waardoor hij overbleef met enkel Costa, Formolo en Caicedo.

Van Aert moet passen

In het peloton nam Sam Oomen (Jumbo-Visma) de kop. Hij dunde de groep in het begin van de klim al wat uit, waarna Guillaume Martin en Rémy Rochas overnamen. Het tempo van de Cofidis-mannen lag te hoog voor Wout van Aert, die halverwege de helling afhaakte. Op hun beurt moesten Martin en Rochas het viertal Mattia Cattaneo, Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step), Marc Hirschi (UAE Emirates) en Eddie Dunbar (Jayco AlUla) laten gaan.

Net voor de top kon Martin echter wel weer aansluiten, samen met Alex Aranburu, Bob Jungels, Simon Yates, Domenico Pozzovivo, Sylvain Moniquet, Jacopo Mosca, Matteo Jorgenson en Meurisse, die zijn tweede adem gevonden bleek te hebben. Op de top volgden zij op twintig seconden van Tejada, Costa, Formolo en Caicedo. Op de Prascorsano werd het kwartet teruggepakt, terwijl vanuit de achterhoede ook nog een derde groep terugkeerde. We hadden zo plots dertig man bijeen.

Net voor de top van de Prascorsano versnelde Hirschi echter. Bagioli maakte de sprong en nam meteen vol over. De twee reden even samen voorop, maar na een tijdje kwamen Aranburu en Martin oversteken. De vier hadden aanvankelijk een kleine voorsprong op het achtervolgende pelotonnetje, maar zo’n vijf kilometer voor de finish was hun voorsprong opgelopen tot vijftien seconden.

Bagioli de snelste

Bij het ingaan van de slotkilometer was het duidelijk dat de vier zouden strijden voor de zege. Martin probeerde het nog met een uitval, maar Bagioli zat direct op zijn wiel. Daarna was het Aranburu die als eerste door de laatste bochten wilde. Dat lukte de Spanjaard, maar in de laatste rechte lijn kwam Hirschi er van achteruit al snel voorbij. De Zwitser ging van ver aan en wist Bagioli zo bijna te verrassen, maar de Italiaan kwam er toch nog voorbij. Laatstgenoemde schonk Soudal Quick-Step, dat hij na dit seizoen zal verruilen voor Lidl-Trek, zo een mooi afscheidscadeau.

Hirschi werd tweede, Aranburu derde en Martin vierde. Daarachter reed Ganna nog naar een vijfde plaats, nadat er in de laatste honderden meters een valpartij was geweest in het peloton. De renner van INEOS Grenadiers zat daar als een van de weinigen voor.