André Greipel stopt na het seizoen 2022

André Greipel is bezig aan het voorlaatste seizoen van zijn carrière. De Duitse sprinter, inmiddels 38 jaar oud, zit zijn huidige contract bij Israel Start-Up Nation uit en zet daarna een punt achter zijn loopbaan. Dat is na het seizoen 2022.

Greipel maakt dat bekend in de documentaire ‘Der Tanz des Gorilla’ op de Saarländische Rundfunk. “Ik heb als doel om niet meer op de fiets te hoeven zitten als mijn leeftijd begint met een 4”, geeft hij aan. “Ik wil dat graag duidelijk communiceren, zodat iedereen weet dat ik geen ander contract aangeboden zal krijgen.”

“Als ik toch een nieuw contract aangeboden krijg, zal ik dat niet aannemen. Definitief niet”, aldus Greipel, die vorig jaar tot zijn verrassing een tweejarig contract kreeg van Israel Start-Up Nation. Momenteel is de sprinter uit Rostock actief in de Ronde van Turkije en dat doet hij niet onverdienstelijk, met drie top-6-plaatsen in de eerste drie dagen.

De Gorilla weet ook al wat hij wil doen na zijn carrière. “Ik zou graag iets in het wielrennen doen, en mijn ervaring doorgeven aan jonge talenten”, kondigt hij aan.