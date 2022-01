Amy Pieters ademt zelfstandig, wordt donderdag naar Nederland vervoerd

Amy Pieters zal donderdag van Spanje naar Nederland vervoerd worden. Dat laat haar ploeg SD Worx weten in een persbericht. De Nederlandse wielrenster, die op 23 december na een zware val in kunstmatige coma belandde, ademt ondertussen wel weer zelfstandig.

“De sedatie is afgebouwd”, aldus SD Worx in het communiqué. “Verder is haar situatie stabiel maar ongewijzigd. Pas wanneer de renster ontwaakt, kunnen de medici een eerste indruk krijgen wat de gevolgen van de val zijn.”

De verplaatsing van Pieters naar Nederland wordt gedaan door een specialistisch team van Eurocross, een Nederlandse alarmcentrale die gespecialiseerd is in onder meer wereldwijde personenhulpverlening. Dit gebeurt per vliegtuig.

Bij de valpartij op 23 december 2021, toen ze aan het trainen was met de Nederlandse baanploeg, verloor Pieters het bewustzijn. Ze is daarop in het ziekenhuis van Alicante geopereerd om de druk op haar hersenen te verlichten. Ondertussen hoopt en bidt de hele wielerwereld, in Nederland en internationaal, voor Amy Pieters.