Amstel Gold Race: INEOS presenteert ploeg rond Pidcock, Mollema in selectie Trek-Segafredo

INEOS Grenadiers en Trek-Segafredo hebben beide hun selectie bekendgemaakt voor de Amstel Gold Race. De Britse formatie heeft met Tom Pidcock een van de grote uitdagers van topfavoriet Tadej Pogacar in huis. Bij Trek-Segafredo zullen ze vooral rekenen op Mattias Skjelmose en thuisrijder Bauke Mollema.

Pidcock won dit jaar al Strade Bianche, maar kwam daarna hard ten val in Tirreno-Adriatico. Daarbij liep de 23-jarige alleskunner een hersenschudding op. In de Ronde van Vlaanderen – zijn tweede wedstrijd na zijn rentree – moest hij genoegen nemen met een teleurstellende 52ste plaats, maar dat was vooral te wijten aan een hongerklop. Aanvankelijk zat hij wel mee met de groten. De Amstel Gold Race ligt de Brit bovendien goed: in 2021 was hij tweede, vorig jaar elfde.

De overwinning ging vorig jaar naar Michał Kwiatkowski, die er ook dit jaar weer bij zal zijn. Het is echter afwachten hoe goed de Pool is na zijn val in Gent-Wevelgem. Naast Pidcock en Kwiatkowski, beschikt INEOS Grenadiers zondag ook nog over Kim Heiduk, Magnus Sheffield, Brandon Smith Rivera en Joshua Tarling.

Trek-Segafredo

Voor Bauke Mollema wordt het zijn negende deelname aan de Amstel Gold Race. Zijn voorlopig beste uitslag noteerde hij in 2014, toen hij als zevende eindigde. Mollema was eerder ook nog twee keer tiende in de Zuid-Limburgse heuvelklassieker, maar bij zijn laatste deelname in 2021 kwam hij niet verder dan een 64ste plaats. In de voorbije Ronde van het Baskenland eindigde Mollema als 43ste.

Mattias Skjelmose verzamelde in die laatste rittenkoers meerdere ereplaatsen, zoals hij het hele seizoen al doet. De 22-jarige Deen moet zich op een parcours als dat van de Amstel Gold Race ook kunnen onderscheiden. Trek-Segafredo stelt verder ook nog Mathias Vacek, Markus Hoelgaard, Tom Skujins, Otto Vergaerde en Quinn Simmons op.

