Amstel Gold Race in oktober: “We hebben een goede datum te pakken”

Leo van Vliet is tevreden over de nieuwe datum van de Amstel Gold Race. De wedstrijd waar hij koersdirecteur van is, zal – als de coronacrisis het toelaat – verplaatsen naar 10 oktober.

Van Vliet had een duidelijke voorkeur naar een nieuwe datum in oktober in de hoop dat dan het coronavirus onder controle is. “We hebben een goede datum te pakken”, zegt Van Vliet tegen het AD. “We zitten nu in een kwade periode, maar het kan alleen maar beter worden.”

Dumoulin en Van der Poel

“Op 1 november was weer te laat geweest vanwege de toertocht en in augustus lopen we het risico dat de wedstrijd misschien toch geschrapt wordt en er wordt niet meer geschoven in de kalender.’’