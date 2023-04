Alexey Lutsenko slaat dubbelslag op slotdag Giro di Sicilia na lange solo

Alexey Lutsenko heeft de laatste etappe en het algemeen klassement van de Giro di Sicilia gewonnen. De Kazach van Astana Qazaqstan demarreerde op de laatste beklimming van de dag en reed vervolgens solo naar de streep. Voor Lutsenko was het zijn eerste overwinning van het seizoen.

De laatste etappe van de Giro di Sicilia was een lastige. Van Barcellona Pozzo di Gotta naar Giarre, een tocht van 216 kilometer, moesten er flink wat hoogtemeters afgelegd worden. Finn Fisher-Black, de leider in het algemeen klassement, was dan ook nog helemaal niet zeker van eindwinst. De hele top-20 stond binnen de 18 seconden van Fisher-Black voor de laatste rit.

Lemmen in de ontsnapping

Bart Lemmen (Human Powered Health), Alexis Guerin (Bingoal WB), Luc Wirtgen (Tudor), Erik Fetter (EOLO-Kometa), Martin Marcellusi, Samuele Zoccarato (beiden Green Project-Bardiani CSF-Faizanè) en Negasi Haylu Abreha (Q36.5) waren de vroege vluchters van dienst vrijdag. Het zevental reed weg op de ontzettend lange, maar eerder licht oplopende beklimming van de Floresta (43,3 km aan 2,7%).

De top van de Floresta bereikten ze nog samen, maar op de Etna (17,6 km aan 6,1%) werd de kopgroep uit elkaar gereden. Zoccarato en Guerin waren de enige twee renners die uit de greep van het peloton konden blijven. De twee kregen wel nog gezelschap van een derde man. Rainer Kepplinger van Bahrain Victorious was op de steile Etna naar de eerste groep gesprongen.

De beklimming van de Etna had er ook voor gezorgd dat het peloton flink uitgedund was. Een groep van ongeveer twintig renners, met daarin de voornaamste favorieten, begon zo gezamenlijk aan de laatste 50 kilometer. Kobe Goossens, de nummer zes in het klassement, knalde in de afdaling naar de koplopers. Niet veel later kwamen ook Mark Donovan en Gianmarco Garofoli aansluiten. Kepplinger, Zoccarato en Guerin moesten dan weer de rol lossen.

Fisher-Black in de problemen

In de lange afdaling was het best chaotisch. Meerdere renners vielen aan en maakten de sprong naar voren, maar de verschillen bleven steeds zeer klein. Aan de voet van de Culmine di Scorciavacca (10,2 km aan 6,3%) hadden Goossens, Donovan en Garofoli uiteindelijk een voorsprong van een dertigtal seconden op Damiano Caruso en Alexey Lutsenko. Caruso en Lutsenko reden vervolgens in no time naar de kop van de wedstrijd.

De renners van UAE Emirates en leider Fisher-Black zaten in een benarde situatie. Zij volgden op 50 seconden van de vijf leiders. Diego Ulissi had niet veel meer in zijn mars, dus was het Rafel Majka die het klassement van Fisher-Black moest reden. Het kopwerk van Majka had zeker effect. De Pool bracht het verschil terug naar 30 seconden.

Lutsenko solo

Lutsenko had dat laatste echter in de gaten en besloot om aan te vallen. Caruso zat in het wiel van de renner van Astana Qazaqstan, maar kon niet volgen. Het was Goossens die het gat naar Lutsenko dichtte. Dat duurde echter niet lang, want enkele seconden later moest Goossens het wiel van Lutsenko laten gaan. Lutsenko vertrok met nog 25 kilometer op de teller. Goossens, Donovan en Caruso werden daarna snel ingegrepen door de groep met Fisher-Black.

Louis Meintjes zag dat de Nieuw-Zeelander op dat moment het even lastig kreeg en demarreerde. Meintjes rondde de top van de Culmine di Scorciavacca op een halve minuut van Lutsenko, de achtervolgende groep volgde op een kleine minuut. In de afdaling breidde Lutsenko zijn voorsprong alleen maar uit.

Dubbelslag voor Lutsenko

Lutsenko reed op die manier naar zijn eerste zege van het seizoen. Door zijn ruime voorsprong greep de Kazach ook het eindklassement van de Giro di Sicilia. Meintjes hield ook stand en zodoende werd de renner van Intermarché-Circus-Wanty nog tweede in het algemeen klassement. Vincenzo Albanese werd derde in de slotrit. Fisher-Black werd achtste en verloor zijn leidersplaats in het algemeen klassement.