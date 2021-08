Amerikaan Murphy zegeviert in Ronde van Portugal

Kyle Murphy heeft de tweede etappe van de Ronde van Portugal gewonnen. De 29-jarige Amerikaan van Rally Cycling was tijdens de slotfase van een 162 kilometer lange rit tussen Ponte de Sor en Castelo Branco de sterkste renner uit een kopgroep van drie.

De etappe werd gekleurd door een vlucht van drie renners. De Portugees Marvin Scheulen (L.A. Aluminios), de Amerikaan Kyle Murphy (Rally Cycling) en de Brit Andrew Turner (SwiftCarbon) werkten goed samen en slaagden erin een maximale voorsprong van meer dan negen minuten bij elkaar te rijden.

Ondanks inspanningen van met name Caja Rural en Kern Pharma in het slot van de etappe zou de winnaar uit de vroege vlucht komen. Op de laatste klim van de dag ging Murphy er met nog ongeveer vier kilometer te gaan alleen vandoor. De Amerikaan slaagde erin om uit de greep van het peloton te blijven en kwam solo als eerste over de finish.

Thuisrijder Joni Brandão (W52 / FC Porto) ontsnapte in de slotfase nog uit het peloton en finishte op twaalf tellen als tweede. Movistar-renner Lluis Mas won de pelotonspurt en werd derde.

Efapel-renner Rafael Reis – die de ronde opende met winst in de proloog en de eerste rit in lijn – blijft aan de leiding van het algemeen klassement. Zijn voorsprong op ploeggenoot Mauricio Moreira bedraagt 13 tellen. Morgen gaat de Portugese rittenkoers verder met een aankomst bergop in Covilhã. De Ronde van Portugal duurt nog tot en met volgende week zondag.