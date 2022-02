Amaury Capiot vanuit Oman: “Als ik Jabal Street overleef, heb ik vandaag een kans”

Interview

Amaury Capiot is als een komeet aan het nieuwe seizoen begonnen. Met winst in de GP Marseillaise en nog eens drie dichte ereplaatsen, waaronder een derde plek in de tweede etappe in de Ronde van Oman. “Het hoogst haalbare als Cavendish en Gaviria meesprinten”, beseft hij. “Maar misschien zit er vandaag nog meer in, als ik kan overleven.”

Capiot – intussen 28 – heeft het naar zijn zin bij het Franse Arkéa Samsic. “Ik krijg veel vertrouwen binnen de ploeg”, vertelt hij ons op de parking van de Sultan Qaboos University, waar gisteren de derde etappe van start ging. “Niet alleen van de ploegleiding, maar ook van de ploegmaats. Zo kreeg op stage meer dan eens een complimentje van Warren Barguil. Altijd goed voor het zelfvertrouwen.”

De Limburger lijkt weer een stap vooruit te hebben gezet, al is dat proces volgens hem vorig jaar al ingezet. Zo eindigde hij in de Ronde van Wallonië in elke etappe in de top tien. “Daarna was ik er wel even uit door blessures, waardoor ik de lijn niet kon doortrekken. Maar ik heb een prima winter achter de rug en dat uit zich in deze eerste competitiemaand ook in resultaten.”

“Tijd nodig gehad”

Dat hij op 28-jarige leeftijd pas zijn eerste profzege boekte, vindt Capiot niet eens verrassend. “Ik wist dat ik die jaren nodig zou hebben om te groeien. Dat was in de jeugdcategorieën overigens niet anders. Ook bij de beloften lukte het niet meteen. Maar intussen haal ik stilaan het niveau dat ik wilde bereiken. Al blijft het hard werken om nog meer progressie te maken.”

In Oman werd Capiot vierde in de openingsrit. Een dag later sprintte hij in Suhar Corniche naar een derde plek, na Mark Cavendish en het jonge talent Kaden Groves, maar voor Fernando Gaviria, die de eerste rit op zijn naam schreef. “Cav en Gaviria zijn gewoon rapper”, windt hij er geen doekjes om. “Dan is een derde plaats het hoogst haalbare. Daar wil ik niet flauw over doen.”

Toch hoopt Capiot stiekem op meer. In de etappe van vandaag bijvoorbeeld, die van start gaat in Al Sifah en na 120 kilometer finisht aan het Royal Opera House in Muscat, de Omaanse hoofdstad. “In de finale moeten we drie keer een klimmetje over (Al Jabal Street, red). Ik ben bergop toch iets sterker geworden. Als ik kan overleven, terwijl een aantal andere sprinters overboord gekieperd worden, heb ik een kans.”

Debuut in grote ronde

Na Oman vliegt Amaury Capiot terug naar België, waar hij de laatste hand legt aan zijn voorbereiding op de Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Daarna volgt Parijs-Nice. “Al is het daar vooral de bedoeling om Nairo Quintana bij te staan”, zegt hij. “Na de Koers naar de Zon rijd ik het Vlaamse voorjaar. Ook daar wil ik goed voor de dag komen en bewijzen dat ik sterker ben geworden.”

Ook zeker op Capiots programma dit jaar: zijn debuut in een grote ronde. “Dat is me alvast beloofd door de ploeg. Al zijn we er nog niet uit welke dat moet worden. De Tour is nog een optie, ja. Maar ik ben ook realistisch, Arkéa Samsic is een Frans team en daar heerst toch een beetje chauvinisme. En Bouhanni is uiteraard de nummer één binnen de ploeg als het op sprinten aankomt. Maar we zien wel wat het wordt. De zomer is nog ver weg.”