maandag 30 oktober 2023 om 15:56

Amaury Capiot krijgt ondanks ‘rampseizoen’ contractverlenging bij Arkéa-Samsic

Voor Amaury Capiot was het afgelopen wielerseizoen er een om snel te vergeten, maar de 30-jarige Belg hoeft zich geen zorgen te maken over zijn sportieve toekomst. De sterke sprinter heeft namelijk zijn aflopende contract bij Arkéa-Samsic met nog eens twee seizoenen verlengd.

Capiot kwam dit jaar tot slechts achttien koersdagen. Begin maart werd hij eerst geopereerd aan zijn rechterknie en begin juni volgde er een operatie aan zijn linkerknie. En dat terwijl de rappe Belg een aflopend contract had bij zijn huidige werkgever Arkéa-Samsic. Eind augustus kon hij eindelijk weer een rugnummer opspelden in de Tour Poitou-Charentes, maar in de daaropvolgende maanden bleven echt goede resultaten uit.

Zijn derde seizoen voor Arkéa-Samsic stond zo in schril contrast met zijn eerste twee jaren voor de Franse formatie. Met name in 2022 was Capiot een van de best presterende renners van de ploeg, met zeges in de GP La Marseillaise en de Boucles de la Mayenne. Verder grossierde de Belg dat jaar in ereplaatsen. Zo werd hij onder meer tweede in de Famenne Ardenne Classic, derde in de GP de Fourmies, zevende in Kuurne-Brussel-Kuurne en negende in Parijs-Tours.

Belangrijke schakel

De ploeg heeft na een minder jaar echter nog altijd vertrouwen in Capiot, die dus ook in 2024 en 2025 zal uitkomen voor de Franse formatie. De ploeg zal vanaf volgend jaar overigens verdergaan als Arkéa-B&B Hotels. “Het is een teken van vertrouwen. Ik voel me zeer op mijn gemak bij deze ploeg. Het voelt toch een beetje aan als een tweede familie. Ik hoop nu weer mijn oude niveau aan te tikken. Dit was al het geval in de voorbije Tour of Guangxi en dat stelde me toch gerust.”

“Amaury is in een paar jaar uitgegroeid tot een van de belangrijke schakels binnen de ploeg”, vult teammanager Emmanuel Hubert aan. “Hij is in staat om verschillende rollen op zich te nemen. Dat is zijn kracht. Hij kan winnen als de kans zich voordoet, maar is bovendien ook een waardevolle ploeggenoot. Hij wordt door iedereen gewaardeerd, vanwege zijn professionele instelling en bescheiden karakter.”