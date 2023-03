Amaury Capiot even buiten strijd door operatie

Amaury Capiot moet een operatie aan zijn rechterknie ondergaan. De Belgische coureur kwam dit seizoen nog niet in actie en dat heeft dus een reden. Zeventien maart zal hij onder het mes gaan. Dat heeft zijn ploeg Arkéa-Samsic gecommuniceerd op sociale media.

Het is nog niet duidelijk tot wanneer Capiot buiten strijd zal zijn. “Dat communiceren we later”, aldus Arkéa-Samsic. Vorig jaar won de 29-jarige Belg nog een etappe in de Boucles de la Mayenne, door Kristoffer Halvorsen en Juan José Lobato te verslaan in de sprint.

Aan het begin van het seizoen 2022 schreef hij de GP Cycliste de Marseille La Marseillaise op zijn naam door onder meer Mads Pedersen te kloppen. In de rest van het seizoen grossierde Capiot in ereplaatsen.