Amaury Capiot (Arkéa-Samsic) na periode vol blessureleed weer in training

Amaury Capiot kwam door twee knieoperaties dit seizoen nog niet in actie, maar ziet nu toch licht aan het einde van de tunnel. De 30-jarige Belg kan inmiddels weer pijnvrij trainen en trekt met zijn ploeg Arkéa-Samsic dan ook op hoogtestage naar Isola 2000.

Capiot kwam dit seizoen nog niet in actie vanwege knieproblemen. Begin maart werd hij al eens geopereerd aan zijn rechterknie en begin juni volgde er een operatie aan zijn linkerknie. En dat terwijl de rappe Belg een aflopend contract heeft bij zijn huidige werkgever Arkéa-Samsic. Met het herstel van Capiot gaat het inmiddels wel weer de goede kant op en dus kan hij mee op hoogtestage naar Isola 2000.

Capiot werkt de komende weken op hoogte aan zijn conditie en een terugkeer in het peloton. “Ik ben blij dat ik weer kan trainen met mijn ploeggenoten. De voorbije periode was – met twee knieoperaties – niet makkelijk, maar ik voel dat ik vooruitgang boek. Ik kan weer goede trainingsritten afwerken en ook weer vooruit kijken”, klinkt het optimistisch.

Kévin Vauquelin

In Isola 2000 werken – naast Capiot – nog eens twaalf andere renners van Arkéa-Samsic aan hun conditie richting de komende wedstrijden. Ook Kévin Vauquelin is van de partij. De Fransman was lange tijd uitgeschakeld door een heupblessure, maar is net als Capiot weer op de weg terug. De beloftevolle klimmer richt zich in het najaar op de Vuelta a España.