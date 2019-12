Alvaro José Hodeg maakt comeback in San Juan: “Mijn winter was erg moeilijk” zaterdag 28 december 2019 om 19:53

Alvaro José Hodeg moest door een zware val in de Tour de l’Eurométropole noodgedwongen een punt achter zijn seizoen zetten. De Colombiaan brak meerdere botten en moest vervolgens bijna anderhalve maand op bed blijven liggen. Aan het einde van het jaar is er toch nog goed nieuws voor Hodeg: de spurter maakt in de Vuelta a San Juan zijn comeback.

“Mijn winter is erg moeilijk geweest”, vertelt de coureur van Deceuninck-Quick-Step aan Cyclism’Actu. “Het was de ergste vakantie van mijn leven. Na mijn val heb ik bijna anderhalve maand in bed gelegen.”

Hodeg kan nu weer voluit trainen, maar kampt nog met een pijntje. “De enige pijn die ik nog heb zit in mijn linkerpols. Ik kan zonder problemen rijden, maar als ik in een sprintje druk moet uitoefenen op mijn stuur, dan heb ik een beetje pijn. Maar ik krijg steeds meer vertrouwen.”

“Ik voel ik me een beetje anders op de fiets omdat ik normaal gesproken in betere conditie ben rond deze periode. Het is moeilijk te zeggen wanneer ik in topvorm zal zijn, maar ik weet dat ik binnen nu en de Vuelta a San Juan weer goed kan zijn. Misschien nog niet honderd procent, maar ik zal er dichtbij in de buurt komen”, concludeert hij gemotiveerd.

De Vuelta a San Juan begint op 26 januari en duurt tot en met 2 februari. Vorig jaar greep Hodeg net naast een etappezege in deze Argentijnse wielermeerdaagse.