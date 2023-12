donderdag 7 december 2023 om 13:07

UAE Emirates heeft selectie rond: Toch nog contractverlenging voor sprinter Hodeg

UAE Emirates begint straks met dertig renners aan het nieuwe wielerseizoen. De Colombiaanse sprinter Álvaro José Hodeg en de Nieuw-Zeelander Michael Vink zaten lange tijd in de wachtkamer, maar zullen ook in 2024 uitkomen voor de formatie uit het Midden-Oosten.

“De cohesie binnen onze ploeg, zowel bij de renners als stafleden, is voor ons van onschatbare waarde”, schetst algemeen manager Mauro Gianetti in een perscommuniqué. “We vinden het belangrijk dat getalenteerde individuen bij ons kunnen excelleren. Als ploeg is het van belang dat we ons succes van de afgelopen jaren kunnen voortzetten.”

De grote man binnen de selectie is uiteraard Tadej Pogacar, de tweevoudig Tourwinnaar en de man die afgelopen seizoen goed was voor maar liefst zeventien overwinningen. UAE Emirates telt echter nog meer kleppers, met onder meer Adam Yates, Juan Ayuso, João Almeida, Marc Hirschi, Tim Wellens, Marc Soler, Brandon McNulty en Juan Sebastián Molano. Met Sjoerd Bax staat er ook één Nederlander onder contract.

In-en uitgaande transfers

UAE Emirates wist zich de afgelopen weken en maanden te versterken met zes renners. Met Pavel Sivakov en Nils Politt werden twee erkende namen aangetrokken, maar de ploeg richt zich vooral op jong talent. Tour de l’Avenir-winnaar Isaac del Toro, oud-beloftenwereldkampioen Filippo Baronchini, Portugees toptalent António Morgado en Igor Arrieta maken in 2024 hun debuut voor UAE Emirates.

Daar staat dan weer het vertrek van de volgende zeven coureurs tegenover: Pascal Ackermann, Matteo Trentin, Ryan Gibbons, George Bennett, Davide Formolo, Felix Groß en Jan Polanc.