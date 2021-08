Álvaro Hodeg klopt Merlier in Grote Prijs Marcel Kint na fotofinish

Álvaro José Hodeg heeft de Marcel Kint Konvert Classic gewonnen. In een fotofinish drukte de Colombiaanse sprinter van Deceuninck-Quick-Step zijn voorwiel net iets eerder over de streep dan Tim Merlier en Danny van Poppel.

In West-Vlaanderen stond vandaag de Grote Prijs Marcel Kint op de agenda, de zesde manche in de Bingoal Cycling Cup. Van Zwevegem werd over 196,3 kilometer naar Kortrijk gereden, met een dubbele passage over de Kluisberg en de Tiegemberg en de kasseien van de Beerbosstraat en de Varent. De finish in de Doorniksestraat van Kortrijk lag op een plaatselijke lus van 23 kilometer, die twee keer werd afgelegd. Het peloton ging op zoek naar een opvolger voor Bryan Coquard die in 2019 de beste was. Vorig jaar ging de koers niet door.

Om tien voor half elf werd het peloton op gang gebracht en het duurde niet lang voordat de vlucht van de dag tot stand kwam. Anders Skaarseth (Uno-X), Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex), Rick Ottema (Metec-Solarwatt), Max Walker (Trinity) en Nick van der Meer (VolkerWessels) sloegen de handen ineen en animeerden lange tijd de koers, maar bij het ingaan van de twee laatste lokale ronden was hun voorsprong nog maar veertig seconden. Het waren de ploegen van de sprinters Álvaro Hodeg, Tim Merlier, Nacer Bouhanni en Niccolò Bonifazio die controleerden.

Nadat Van der Meer al eerder werd ingelopen, was met nog negen kilometer te koersen ook het avontuur van de andere vluchters voorbij. De aanloop naar een sprint werd ontsierd door enkele valpartijen in de laatste twee kilometer. Uiteindelijk denderde een kleine groep af op de finish in Kortrijk. Hodeg en Merlier deden weinig voor elkaar onder, waarna de finishfoto uitsluitsel moest geven. Daaruit bleek dat Hodeg zijn wiel net iets eerder over de streep had gedrukt. Danny van Poppel kwam nog sterk opzetten, maar moest met de derde plaats genoegen nemen.