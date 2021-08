Álvaro Hodeg: “Drie, vier minuten na de finish wist ik nog altijd niet of ik had gewonnen”

Álvaro José Hodeg wist niet of hij de GP Marcel Kint had gewonnen toen hij over de streep kwam, maar uit de finishfoto bleek dat hij zijn wiel net iets eerder dan Tim Merlier over de aankomst had gedrukt. “Drie of vier minuten na de aankomst wist ik nog altijd niet of ik had gewonnen. Ik ben heel blij, want de ploeg heeft de hele dag goed gereden.”

Hodeg wist onderweg eigenlijk niet of de koers wel op een eindsprint zou uitdraaien. “Toen we de finale voor de eerste keer zagen, merkten we dat het heel moeilijk was met alle bochten, rotondes en vluchtheuvels. We probeerden op het eind op kop te blijven en de ploeg deed het perfect”, zei de Colombiaan in het flashinterview.

Hij wist dat hij in de laatste bocht vooraan moest zitten. “Daarna was het namelijk nog maar 200 meter naar de streep. Toen ik in de laatste bocht achter mij keek, zag ik dat Tim achter mij zat. Ik pakte een klein gaatje, maar hij kwam hard opzetten en ik wist niet wie er had gewonnen. Ik ben heel blij dat ik de overwinning heb gepakt.”

Hodeg is bezig aan zijn laatste maanden bij Deceuninck-Quick-Step, want aan het eind van het jaar verkast hij voor twee seizoenen naar UAE Emirates. “Of ik The Wolfpack ga missen? Zeker weten, want ze zijn als mijn familie. Maar dat is het leven. Ik hoop op een dag terug te keren. Ik ben ze allemaal heel dankbaar voor de mooie jaren.”