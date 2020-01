Alvarado verspeelt eindzege Wereldbeker: “Was misschien wel de sterkste vandaag” zondag 26 januari 2020 om 15:20

Ceylin del Carmen Alvarado leek op weg naar de zege in Hoogerheide en de bijbehorende eindwinst in het eindklassement van de Wereldbeker. Een fout op de schuine kant kwam haar uiteindelijk duur te staan, want uiteindelijk won Lucinda Brand de cross en Annemarie Worst het klassement. “Toch is dit behoorlijk balen, want ik had de hele wedstrijd het gevoel dat ik alles onder controle had”, reageerde Alvarado na afloop.

“Ik voelde me goed en was misschien wel de sterkste vandaag”, zegt de kopvrouw van Alpecin-Fenix. Diep in de finale plaatste ze haar demarrage. Op de schuine kant nam ze de nodige risico. “Toen ik aanging voor de schuine kant zaten Annemarie en Lucinda even niet in mijn wiel. Het plan was om daarna door te trekken.”

“De kans was groot dat ik het dan tot de finish zou halen. Alleen raakte mijn voorwiel vast in het losse zand, waardoor mijn wiel omklapte en ik er lag”, blikt ze terug. Ook haar ketting was eraf, waardoor ze nog meer tijd verloor en zesde werd. “Dat is natuurlijk allemaal balen, maar de belangrijkste afspraak moet nog komen.” Daarmee doelt Alvarado op het WK veldrijden van volgende week, als ze meedoet bij de elites.