zaterdag 30 december 2023 om 15:31

Alvarado ‘poepiedood’ na tweede plaats in Hulst: “Start kostte me veel vandaag”

Ceylin del Carmen Alvarado kwam nog heel dicht in de Wereldbeker Hulst, maar uiteindelijk moest ze de zege toch laten aan Puck Pieterse. De tweede plaats restte voor de Rotterdamse. “Het was superzwaar, vooral als je een niet zo goede start hebt”, zei ze in het flashinterview na afloop.

Want ja, Alvarado schoot niet al te best uit de startblokken. Wat gebeurde daar? “Ik startte denk ik nog wel goed, maar er waren wat renners die nog wat sneller gingen. Ik kwam opgesloten te zitten. Het was lastig om eruit te komen. Dat kostte me veel vandaag, denk ik.”

Alvarado maakte meteen behoorlijk wat terrein goed en ging uiteindelijk samen met Brand in de achtervolging op Pieterse. Ze had de hoop om nog helemaal vooraan te komen. “Toen ik terugkwam, nam ik meteen over. Ik wilde niet opgeven. Met Brand had ik een goede metgezel vandaag. We koersten tegen elkaar, maar we reden ook om Puck terug te pakken. Dat zorgde ervoor dat we dichter en dichter kwamen.”

“Ik kwam zelfs nog in het wiel, maar het was bij mij ook wel op na de eerste ronde. Voor de overwinning wist ik dat het lastig ging zijn, maar ik ben ervoor blijven knokken. (…) Het was heel zwaar vandaag. Als het modderig is, is het zwaar. Maar in deze omstandigheden is het ook heel zwaar. Je had nergens echt een herstel, je moest blijven gaan. Ook de strijd onderling maakte het extra zwaar. We hebben alles gegeven en waren aan het einde poepiedood”, lachte ze.