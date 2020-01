Alvarado na winst in Brussel: “Maakte veel fouten, niet gewend van mezelf”

Ceylin del Carmen Alvarado blijft winnen en is in 2019 – na zeges in Baal, Gullegem en nu dus in Brussel – nog altijd ongeslagen. De 21-jarige renster van Alpecin-Fenix gaf in het flashinterview toe dat de cross van zaterdag nog in haar benen zat. “Gelukkig kon ik toch nog winnen”, glimlacht de Rotterdamse.

“Het was een mooie strijd met Annemarie Worst”, kijkt ze terug naar de cross, waar ze vanaf de eerste ronde op pad was met haar landgenote. “Ik had het geluk dat ze op het einde een foutje maakte. Ik had het niet door, maar zag dat ik plots een gaatje had. Anders was het een interessante sprint geweest, al had ik daar wel vertrouwen in. Ik heb nu een voorsprong van twee minuten in het klassement. Dat is een geruststellende gedachte.”

Onderweg maakte Alvarado de nodige foutjes, al kwamen haar die uiteindelijk niet uur te staan. “Dat ben ik niet van mezelf gewend. Ik merkte dat de vermoeidheid van gisteren er nog in zat. Gelukkig kon ik toch nog winnen. Of ik de topfavoriet ben voor het NK volgende week? Een van de. Samen met Annemarie, Yara Kastelijn, Lucinda Brand en Marianne Vos gaan we er een spannende strijd van maken.”

Worst: “Ik reed eindelijk weer eens lekker”

Annemarie Worst kijkt terug op een goed optreden, ondanks dat er door een val niet meer in zat dan een tweede plek. “Het ging hartstikke goed”, vindt de renster van 777.be. “Op die hobbels naar beneden dacht ik dat ik in mijn klikpedaal zat, maar dat was niet het geval en toen ging ik onderuit. Maar mijn rug hield het vandaag goed, daar ben ik blij mee. Het ging ook lekker en dat is lang niet zo geweest. Goed met het oog op het NK.”

Sanne Cant: “Weinig zand op het BK-parcours”

Ook Sanne Cant kon leven met haar podiumplek. “Er zat niet veel meer in”, geeft ze toe. “Of dit een opsteker is richting het BK? Niet echt. Het zou kunnen zijn dat mijn vorm straks tijdens het WK op het hoogtepunt zit, want ik heb de stijgende lijn te pakken. Het ziet er steeds beter en beter uit. Wel vind ik het erg jammer dat er weinig zand in het BK-parcours zit. Daar kun je het verschil maken, maar nu krijgen we misschien wel een massasprint…”