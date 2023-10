zondag 8 oktober 2023 om 17:56

Alvarado kon niet met Van Empel mee in Beringen: “Dan had ik mezelf opgeblazen”

Ceylin del Carmen Alvarado kwam in de Exact Cross Beringen als tweede over de finish, nadat ze in de tweede ronde al moest afhaken bij de latere winnares Fem van Empel. Even leek Alvarado haar te kunnen volgen, maar ze koos ervoor dat niet te doen. “Ze versnelde de kop en dacht: als ik die volg, dan blaas ik mezelf op”, aldus Alvarado tegen WielerFlits.

“De wedstrijd was nog lang”, deelt ze haar gedachten. “Ik ben mijn eigen ritme blijven rijden. Vandaag kwam ik net tekort, maar ik mag wel tevreden zijn. Ik had niet verwacht dat ik voor Shirin van Anrooij (derde, red.) zou blijven, maar dat was wel het geval. Dat doet wel deugd.”

Alvarado heeft een goede en lange zomerperiode achter de rug, in aanloop naar deze crosswinter. “Ik heb vooral veel getraind en ook op de mountainbike en de weg gekoerst”, blikt ze terug. Hoe haar winter er in grote lijnen uit gaat zien, weet Alvarado nog niet. “Het zal een beetje afwachten zijn. Ik wil kijken hoe het gaat en aan de hand daarvan kijken wat ik wel en niet meepak.”