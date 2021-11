Alvarado kent reden van voorbije vormdip: “Ligt aan verschillende dingen”

Ceylin del Carmen Alvarado miste de afgelopen periode een deel van het veldritseizoen vanwege een verstoord bloedbeeld. Inmiddels weet de Europese kampioene van Alpecin-Fenix meer over de reden daarvan. “Het ligt aan verschillende dingen. Onder andere het zomerprogramma”, vertelt ze na de Koppenbergcross.

“Mijn gezondheid was niet al te best in de zomer en daarom heb ik niet kunnen doen wat ik wilde doen”, aldus Alvarado, die de andere oorzaken niet loslaat. Begin oktober liet haar ploeg weten dat de Rotterdamse een tijd buitenspel stond. “Optimaal trainen en rusten krijgen in de komende weken de voorkeur”, vertelde Alpecin-Fenix toen.

Inmiddels is Alvarado weer terug. Ze werd derde in de Wereldbeker Zonhoven, veertiende in de Wereldbeker Overijse en nu zesde in de X2O Trofee op de Koppenberg. “Dit was meer dan diep gaan”, zei ze na afloop. “Het was pittig, maar ik had een beter gevoel dan gisteren (in Overijse, red.). Ik kon mijn eigen tempo rijden, dat was wel oké.”

Titel verdedigen op het EK

Volgende week verdedigt ze in eigen land, op de VAM-berg, de EK-titel. “Ik zou graag de trui willen behouden, maar weet ook dat ik niet in de juiste vorm ben. Maar ik ga er wel alles aan doen om hem te verdedigen”, is ze ambitieus. “Het doel is om terug in vorm te komen en weer mee te doen voor de overwinning. Tussendoor, als ik een goede dag heb, probeer ik de beste uitslag mogelijk te rijden.”

“Op een gegeven moment moet je je lichaam leren kennen. Maar hebben de tijd. Het WK is pas eind januari”, zegt Alvarado, die geen haast heeft op haar weg richting de topvorm.