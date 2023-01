Alvarado: “Het doet altijd deugd om te winnen, wie er ook aan de start staan”

Ceylin del Carmen Alvarado soleerde zaterdag naar de zege in de Superprestige Gullegem. Ze kwam met een grote voorsprong op de nummer twee over de streep. “Maar in de eerste helft van de wedstrijd heb ik wel door moeten rijden”, zei de renster van Alpecin-Deceuninck in het flashinterview na afloop.

“Het gat was tien, vijftien seconden, maar bij een klein foutje is die voorsprong zo weg”, legde Alvarado uit. “Toen ik zag dat het boven de twintig seconden was, kon ik temporiseren. De laatste twee rondes was iets meer op mijn gemak.”

Alvarado verstevigde de leiding in de stand van de Superprestigde. Haar naaste belager, Inge van der Heijden, eindigde wel op plek twee en verloor dus maar één puntje. Had ze dat liever anders gezien? “Uiteraard, maar het gat met de nummer twee is nu wel vier punten. En het is op plaatsen, niet op tijd. Dus dat zijn alweer vier plaatsen die ze goed moet maken.”

De zege in Gullegem gaf Alvarado wel een boost, vertelde ze. “Het doet altijd heel veel deugd om te winnen, wie er ook aan de start staan. Je moet het toch zelf doen. Het is heel mooi dat het vandaag gelukt is.”