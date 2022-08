Alternatief programma voor Pello Bilbao: Geen Vuelta, focus op eendagskoersen

Pello Bilbao zal over goed twee weken niet aan de start verschijnen van de 77ste Vuelta a España. De 32-jarige Baskische klimmer van Bahrain Victorious gaat dit najaar voor een alternatief programma en focust zich met name op eendagskoersen.

Bilbao, die momenteel actief is in de Ronde van Polen en nog altijd uitzicht heeft op de eindzege, laat in gesprek met Cyclingnews weten dat hij dit jaar niet zal deelnemen aan de laatste grote ronde van het seizoen. “Ik keer weer een beetje terug naar mijn roots. Ik wil opnieuw wat specifieker toewerken naar het eendagswerk. Ik heb de voorbije seizoenen altijd twee grote rondes gereden, waardoor ik lang de focus had op uithoudingsvermogen.”

Over een andere boeg

“Ik train nu echter weer wat korter en vooral explosiever. Ik doe bijvoorbeeld ook sessies op hoge intensiteit achter de brommer.” Bilbao hoopt zich op deze manier zo goed mogelijk klaar te stomen voor de Italiaanse eendagskoersen aan het einde van het seizoen. De klimmer werd eerder dit jaar nog vijfde in de Giro d’Italia.

Ook zonder Bilbao heeft Bahrain Victorious nog voldoende ijzers in het vuur voor de komende Ronde van Spanje. De ploeg rekent voor het klassement op Mikel Landa, de nummer drie van de voorbije Giro d’Italia, en Gino Mäder, vorig jaar nog vijfde in de Vuelta. Jack Haig (3e in 2021) hoopt eveneens aan de start te verschijnen van de drieweekse rittenkoers, maar is nog herstellende van een in de Tour de France opgelopen breuk in de pols.