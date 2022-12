“Als Van der Poel en Van Aert eens niet winnen, zijn ze in hun eer gekrenkt”

De eindejaarsperiode bracht de ene schitterende cross na de andere. Wout van Aert en Mathieu van der Poel vochten verschillende gevechten uit en verdeelden de zeges. Drie keer was de Belg de beste, eenmaal de Nederlander. Ex-veldrijder Niels Albert ziet de gevechten tussen de twee vooral als een prestigestrijd, schreef hij eerder deze week in zijn column voor Het Laatste Nieuws.

“De ene dag is duidelijk de andere niet en succes krijg je niet op bestelling”, merkte Albert op na de Wereldbeker Gavere, waar Van der Poel wist te winnen. Enkele dagen eerder had Van Aert de Exact Cross Mol op zijn naam geschreven. “Soms is Wout aan de beurt, soms Mathieu. Inmiddels gaat het ook om méér dan alleen maar geld. Die mannen verdienen goed hun boterham. Het is hen vooral om de eer en het prestige te doen. Als ze eens niet winnen, zijn ze in die eer gekrenkt. En willen ze in de volgende crossen kost wat kost terugslaan.”

Van der Poel en Van Aert zullen elkaar deze winter nog vijf keer treffen. In de X2O Trofee Baal (1 januari) staan beide tenoren niet aan de start, maar op 3 januari treffen ze elkaar wel weer. Dan wordt de X2O Trofee Koksijde verreden. Daarna volgen nog de wereldbekerwedstrijden in Zonhoven (8 januari) en Benidorm (22 januari), die de opbouw vormen naar het WK in Hoogerheide op 5 februari.