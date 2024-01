Nick Doup • vrijdag 19 januari 2024 om 12:00 vrijdag 19 januari 2024 om 12:00

Als jongeling weet Pim Ronhaar niet beter, maar ook hij wil kleinere Wereldbeker: “Moet nu keuzes maken”

Pim Ronhaar vindt dat een kleinere Wereldbeker goed zou zijn voor het veldrijden. Daarmee is hij het in de kern eens met zijn ploeggenoten Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis van Baloise Trek Lions. Als 22-jarige crosser is Ronhaar wel niet zo uitgesproken. “Ik ben niet anders gewend dan dat we zoveel Wereldbekers rijden”, zegt hij tegen WielerFlits.

Het interview van UCI-topman Peter Van den Abeele heeft de discussie over de Wereldbeker weer in een stroomversnelling gebracht. Hij gaf aan dat het klassement er in 2024-2025 duidelijk anders gaat uitzien. Van de veertien crossen blijven er maar tien of twaalf over, maar de exacte invulling is nog lang niet bekend. Ook haalde hij uit naar renners die kritiek leverden. Zo noemde hij Lars van der Haar anti-Wereldbeker en vroeg hij naar oplossingen.



Volgens Ronhaar, die bezig is aan zijn eerste winter als fulltime elite, moet de UCI ook openstaan voor die kritieken en moet luisteren naar de renners. “Wij zijn wel degenen die de wedstrijden moeten rijden”, zegt hij. “Ik denk dat onze mening daar heel belangrijk in is, maar dan moet je wel kijken naar renners als Lars van der Haar, die veel ervaring mee heeft. Ik vind het wel lastig om er iets over te zeggen, omdat ik er niet echt veel van meekrijg.”

“Maar het is altijd goed om de renners om advies te vragen. Wij voelen het beste aan hoe het voelt om een hele winter zoveel te crossen. Ik denk dat ze beter wel naar ons luisteren en naar managers, ook van andere ploegen. Samen rond de tafel zitten voor volgend seizoen lijkt mij het beste.”

‘Ik zou graag twee klassementen rijden, maar je moet keuzes maken’

Zelf vindt de jongeling van Baloise Trek Lions niet dat veertien crossen te veel is voor dit Wereldbeker-seizoen. “Voor mij niet, want ik skip heel veel andere crossen”, aldus Ronhaar. Maar daarbij stipt hij wel een ander probleem aan dat is ontstaan, juist door de vergrote Wereldbeker. “Voor die andere crossen (zoals Superprestige of X2O Badkamers Trofee, red.) is het wel weer jammer dat ik er niet aan de start sta.”

“Het zou beter zijn als het wat minder wedstrijden worden in de Wereldbeker en dat het iets meer verdeeld wordt, dan ga ik ook in andere klassementen meedoe”, schetst hij. “Dit seizoen heb ik alleen voor de Wereldbeker gekozen, en nóg heb ik ze niet allemaal gedaan. Je moet keuzes maken, want ik zou graag twee klassementen rijden alleen ging dat voor mij niet dit jaar.”

Hoe ziet de ideale Wereldbeker van Ronhaar – dit seizoen winnaar in Dublin en Dendermonde – er dan uit? “Ik denk dat crossen in Amerika, Dublin en Val di Sole er wel thuishoren. Die verre crossen moeten ook wel Wereldbeker zijn”, geeft hij aan. “Ik zou het niet verspreiden over twee maanden, maar over heel het seizoen. Wel zou ik er minder pakken. Als je dat rond de tien of de acht gaat leggen, gaat het al beter zijn.”

