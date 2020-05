Alpecin-Fenix ziet kansen in najaar: “We zijn al zeker van de vijf Monumenten” woensdag 13 mei 2020 om 20:30

Alpecin-Fenix, de ploeg van Mathieu van der Poel, mag in het tweede deel van het seizoen van start gaan in de vijf monumenten. Dat heeft teammanager Christoph Roodhooft laten weten aan Sporza.

“We zijn al zeker van vijf monumenten”, vertelt Roodhooft, doelend op Milaan-San Remo, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix en de Ronde van Lombardije. “Daarmee heeft Mathieu van der Poel toch een aantal mooie doelen. Het peloton zal in het najaar ook veel meer verdeeld zijn dan normaal. Er komen zeker kansen die we niet gaan laten liggen.”

Tot zeker 1 juli ligt het wielerseizoen stil door het coronavirus, per 1 augustus wordt normaal gezien de WorldTour-kalender met Strade Bianche. “Met 1 augustus hebben we onlangs een streefdatum gekregen. Nu zijn we nog een paar weken in relatieve rustmodus en dan kunnen we opbouwen naar augustus.”

De teammanager van Alpecin-Fenix verwacht dat de winter korter wordt. “Voor jongens die dubbelen zoals Van der Poel of Wout van Aert zal de winter beperkt zijn. De rest van onze ploeg moet wel direct aan de bak in het veld, maar Mathieu zal misschien maar tien crossen rijden.”

Mountainbiken

Van der Poel liet gisteren aan WielerFlits weten dat hij ook na de Olympische Spelen van komend jaar actief blijft op de mountainbike. In eerste instantie was hij voornemens om na Tokio deze categorie te laten voor wat het was, maar daar is hij nu op teruggekomen. Roodhooft: “Daar ben ik echt blij om. Die Wereldbekers zijn altijd hoogtepunten in het seizoen en Mathieu haalt ook resultaten. Met door te gaan tot 2024 creëert hij voor zichzelf ook wat rust. Hij heeft nu een paar WK’s om zijn doelen te realiseren. Zijn doel voor 2024? Olympisch kampioen worden.”