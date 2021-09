Alpecin-Fenix zet Mathieu van der Poel op startlijst Parijs-Roubaix

Mathieu van der Poel is door Alpecin-Fenix op de startlijst van Parijs-Roubaix gezet. De Nederlandse kopman is door het Belgische ProTeam bevestigd voor de Helleklassieker in Noord-Frankrijk die op 3 oktober verreden wordt.

Dinsdagavond bevestigde bondscoach Koos Moerenhout al dat Van der Poel in de selectie zit voor het WK wielrennen in Vlaanderen, ondanks dat er nog wat twijfel is over de rugblessure van de alleskunner. Of hij rijdt, beslist hij na komend weekend.

In aanloop naar het wereldkampioenschap rijdt ‘MVDP’ nog drie koersen, bevestigt Alpecin-Fenix. Het gaat om de Primus Classic (zaterdag 18 september), de Gooikse Pijl (zondag 19 september) en de GP de Denain (21 september). En dan wacht – waarschijnlijk – eerst het WK en dan op 3 oktober dus het debuut van Van der Poel in Parijs-Roubaix.

Merlier en Philipsen

Ook sprinters Tim Merlier en Jasper Philipsen gaan van start in Parijs-Roubaix namens Alpecin-Fenix. Merlier rijdt in aanloop het Kampioenschap van Vlaanderen (17 september), de GP d’Isbergues (19 september) en de Omloop van het Houtland (23 september).

Philipsen heeft op zijn beurt het Kampioenschap van Vlaanderen (17 september), Eschborn-Frankfurt (19 september), GP de Denain (21 september) en Parijs-Chauny (26 september) op zijn programma staan op weg naar de Hel van het Noorden.