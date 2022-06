Alpecin-Fenix speelt Philipsen én Merlier uit op BK: “Zal in de koers duidelijk worden”

Alpecin-Fenix heeft met Jasper Philipsen en Tim Merlier twee kandidaat-winnaars in de gelederen voor het BK wielrennen in Middelkerke en omstreken. Maar wie mag zich intern de kopman noemen? “We hebben er gisteren over gesproken en we mogen allebei voor eigen kans gaan”, verklapt Philipsen voor de start van de nationale titelstrijd.

Bij Alpecin-Fenix, in totaal met 21 renners aan de start, zit je met de eeuwig verschroeiende keuze tussen Philipsen en Merlier. Die laatste vertrekt aan het einde van het seizoen bij Alpecin-Fenix voor een nieuw avontuur bij Quick-Step Alpha Vinyl. Dit is voor de ploegleiding echter geen reden om resoluut de kaart van Philipsen te trekken. “Het zal in de koers wel duidelijk worden”, aldus Philipsen.

“Ik denk dat we elkaar niks in de weg moeten leggen. Iedereen start met de ambitie om te winnen en dat is zeker het geval op een kampioenschap.” Philipsen, die in aanloop naar het BK vertrouwen wist te tanken met een zege in de Baloise Belgium Tour, verwacht een interessante wedstrijd. “We hebben mooie passages in De Moeren en daarna koersen we ook nog over redelijk smalle wegen.”

“Dit BK biedt wel mogelijkheden om de koers hard te maken. We kunnen met vertrouwen naar de sprint, maar het is ook mogelijk om aanvallend te koersen. We hebben meerdere opties”, aldus Philipsen.