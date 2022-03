Alpecin-Fenix presenteert ploeg rond Tim Merlier voor Brugge-De Panne

Tim Merlier kent zijn ploeggenoten voor aankomende woensdag in de Minerva Classic Brugge-De Panne. De rappe renner van Alpecin-Fenix kan in de sprinterskoers onder meer rekenen op zijn vaste lead-out man Jonas Rickaert.

De 29-jarige Merlier is de laatste weken goed op dreef en hoopt in de Minerva Classic Brugge-De Panne de goede lijn door te trekken. De sprinter boekte eerder deze maand in Tirreno-Adriatico zijn eerste zege van het seizoen en was vervolgens ook de beste in Nokere Koerse. In de Bredene Koksijde Classic moest hij genoegen nemen met een derde plaats, achter winnaar Pascal Ackermann en Hugo Hofstetter.

Merlier krijgt hier zijn vertrouwde pion Jonas Rickaert met zich mee. Voor Rickaert is het zijn eerste koers sinds zijn opgave in Parijs-Nice. De 28-jarige sprintaantrekker moest de Franse ronde wegens rugproblemen verlaten.

Merlier kan ook nog rekenen op steun van de sterke Oostenrijker Michael Gogl, de Belgen Senne Leysen en Julien Vermote, de Brit Scott Thwaites en de jonge Duitser Maurice Ballerstedt. Merlier zal het in een (eventuele) sprint moeten opnemen tegen Mark Cavendish, Dylan Groenewegen, Olav Kooij, Pascal Ackermann, Arnaud De Lie, Sam Bennett en Arnaud Démare.

Selectie Alpecin-Fenix voor Minerva Classic Brugge-De Panne (23 maart)

Maurice Ballerstedt

Michael Gogl

Senne Leysen

Tim Merlier

Jonas Rickaert

Scott Thwaites

Julien Vermote