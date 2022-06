Alpecin-Fenix presenteert ex-wereldkampioen eSports Jason Osborne

Alpecin-Fenix heeft Jason Osborne per direct toegevoegd aan de selectie van de eigen opleidingsploeg. De 28-jarige Duitser komt uit het roeien en werd in 2020 de allereerste wereldkampioen tijdens het UCI Cycling Esports en reed ook al als stagiair bij Deceuninck-Quick-Step.

Osborne won tijdens zijn roeicarrière een wereldtitel in 2018, verscheidene Europese titels en zilver op de Olympische Spelen van Tokio. Hij heeft daarnaast ook al wat laten zien op de wegfiets. Zo won hij in 2020 de eerste editie van het UCI Cycling Esports wereldkampioenschap, voor enkele erkende profwielrenners. Ook werd hij in 2018 en 2019 al eens achtste en zesde op het Duits kampioenschap tijdrijden bij de profs.

“Ik houd van tijdrijden, maar ook heuvelachtige parcoursen waar je explosieve inspanningen moet doen op korte klimmen. Ik weet dat ik nog veel moet leren, maar ik wil het stap voor stap doen en kijken wat ik kan bereiken”, zei Osborne toen hij zijn stagecontract tekende bij de ploeg van Patrick Lefevere. Het bleef dat najaar bij acht koersdagen voor de Duitser.

Nu sluit Osborne, die zonder ploeg zat, zich dus aan bij het Development Team van Alpecin-Fenix. Dat betekent dat hij ook enkele wedstrijden kan rijden met het ProTeam, alleen niet in de WorldTour. Onlangs presenteerde het Belgische team ook Nicola Conci bij het opleidingsteam.

A warm welcome to Jason Osborne, who has joined our Development Team! 🙌

Find out more about our newcomer on @canyon_bikes social media next week. 👀 pic.twitter.com/w1Q7PdCi2Z

— Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) June 10, 2022