Alpecin-Fenix met Vermeersch en Vine in Tour of Norway

Alpecin-Fenix rekent deze week in de Tour of Norway onder meer op Gianni Vermeersch en Jay Vine. Vermeersch krijgt, voor een renner met zijn kwaliteiten, enkele interessante ritten voorgeschoteld. Klimmer Vine is dan weer de aangewezen renner om een goed klassement te rijden.

De 29-jarige Vermeersch is de laatste weken uitstekend op dreef. Eerder deze maand boekte hij in de Vierdaagse van Duinkerke zijn eerste zege van het seizoen. In de koninginnenrit naar Cassel versloeg hij na een zeer interessante finale Oliver Naesen, Jake Stewart en latere eindwinnaar Philippe Gilbert. Bovendien werd hij afgelopen zondag ook tweede in de Antwerp Port Epic, achter zijn naamgenoot Florian Vermeersch.

Gianni Vermeersch zal zich deze week ongetwijfeld kunnen uitleven in de lastige heuvelritten. Zijn werkgever Alpecin-Fenix zal in de koninginnenrit naar Stavsro vooral hopen op een sportieve uitschieter van Vine. De 26-jarige Australische klimmer was dit jaar al tweede in de Ronde van Turkije en stak ook in de Ster van Bessèges en de Volta ao Algarve zijn neus aan het venster.

De selectie van Alpecin-Fenix bestaat verder uit Floris De Tier, Jimmy Janssens, Timo Kielich (zesde in de voorbije Antwerp Port Epic) en Scott Thwaites. De Ronde van Noorwegen staat van 24-29 mei op de kalender.