Voorbeschouwing: Tour of Norway 2022

De 105e Giro d’Italia loopt op zijn laatste benen, de elfde editie van de Tour of Norway staat dan weer op het punt van beginnen. Deze zesdaagse rittenkoers maakt deel uit van de UCI ProSeries en kent een gevarieerd parcours. De organisatie kan dit jaar uitpakken met een toch wel sterk deelnemersveld. Wie de ronde op zijn naam schrijft? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

In Noorwegen wordt er de laatste jaren flink gekoerst. Zo kennen we de Arctic Race of Norway en was er tot voor kort de Tour des Fjords. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de Tour of Norway. Dinsdag begint in Bergen de elfde editie van dit sportieve evenement. De wedstrijd kent met andere woorden een korte historie, maar dat wil niet zeggen dat er op de erelijst alleen maar onbeduidende renners staan. Verre van. De eerste winnaar van de Tour of Norway ‘nieuwe stijl’ was een – toen – 20-jarige Nederlander. Zijn naam? Wilco Kelderman. Toen nog uitkomend voor de opleidingsploeg van Rabobank.

Kelderman, die we anno 2022 kennen als een succesvolle ronderenner, won elf jaar geleden als veelbelovend talent de Tour of Norway. De wedstrijd ging toen nog door het leven als een UCI 2.2-koers, wat betekende dat het deelnemersveld vooral bestond uit internationale talenten, lokale favorieten en exoten. De organisatie achter het evenement wist echter al snel promotie af te dwingen. In 2012 werd de Tour of Norway een UCI 2.1-koers, om vanaf 2014 door te groeien naar een 2.HC-wedstrijd. We zijn nu acht jaar verder en de wedstrijd heeft nog steeds dezelfde status, al noemen we het nu een UCI ProSeries-koers.

De Tour of Norway zat met andere woorden in de lift en dat leidde ook tot meer populariteit onder de betere renners. In 2012 kon het Noorse publiek voor het eerst juichen voor een landgenoot. Edvald Boasson Hagen bleek dat jaar namelijk de beste in het eindklassement, voor Simon Clarke en de inmiddels gestopte Lars Petter Nordhaug. Het jaar nadien deed Boasson Hagen het nog eens dunnetjes over. Met drie eindzeges (2012, 2013 en 2017) mag de inmiddels 34-jarige Boasson Hagen zich recordhouder noemen. Een vierde eindzege zit er dit jaar overigens niet in, aangezien zijn ploeg TotalEnergies niet aan de start zal verschijnen.

Boasson Hagen liet de harten van de Noorse wielerliefhebbers dus sneller kloppen, maar in de tussenliggende jaren was er ook succes voor de Poolse allrounder Maciej Paterski, de Deense klimmer Jesper Hansen en de Nederlandse rasaanvaller Pieter Weening. In 2018, een jaar na de derde en voorlopig laatste zege van EBH, ging de eindzege naar de Spaanse puncheur Eduard Prades. Nu we toch zijn aanbeland in 2018: in de zomer van dat jaar werd besloten om de Tour of Norway en de Tour des Fjords samen te brengen in een zesdaagse. “Dit zal ons aantrekkelijker maken”, klonk het in koor.

De organisatie is nog altijd in handen van de mensen achter de Tour des Fjords, bestaande uit de Stavanger Cycling Club (SSK) en Nordsjørittet AS. Mede daarom wordt over het verre verleden van de Ronde van Noorwegen met geen woord gerept. Die ronde bracht in de jaren ’80 en ’90 winnaars als Francesco Moser (in 1983 de allereerste laureaat), Henk Lubberding en Dag-Otto Lauritzen voort. Thuisrijder Dag Erik Pedersen won zelfs drie keer, maar wordt dus niet gezien als mede-recordhouder.

De laatste jaren was er in de (huidige) Tour of Norway succes voor thuisfavoriet Alexander Kristoff (in 2019) en Ethan Hayter (2021). In 2020 ging de wedstrijd niet door vanwege de uitbraak en gevolgen van de coronapandemie.

Laatste winnaars Tour of Norway

2021: Ethan Hayter

2020: Geen editie

2019: Alexander Kristoff

2018: Eduard Prades

2017: Edvald Boasson Hagen

2016: Pieter Weening

2015: Jesper Hansen

2014: Maciej Paterski

2013: Edvald Boasson Hagen

2012: Edvald Boasson Hagen

Vorig jaar

In de Tour of Norway van vorig jaar kregen de renners geen tijd om de benen wat los te schudden in een relatief vlakke openingsetappe. De ronde trok meteen over de nodige beklimmingen, met een finish op de slotklim naar Sokndal. Op deze net geen vijf kilometer lange beklimming kwamen de betere klimmers automatisch naar voren. Ide Schelling en Ethan Hayter bleken na een vermakelijke finale over de beste klimbenen te beschikken, reden gezwind weg van de tegenstand en mochten gaan sprinten voor de zege. Het bleek voor de op papier snellere Hayter een koud kunstje om de Nederlander te vloeren.

Hayter bleek zo de grote slokop op de eerste dag van de Noorse rittenkoers. De polyvalente Brit van INEOS Grenadiers mocht namelijk ook de eerste leiderstrui aantrekken. Op dag twee, van en naar Sidal, werd het zwaardere klimwerk andermaal niet geschuwd. Na een ware afvallingskoers bleef een omvangrijke groep van een veertigtal renners over in de finale. Een sprint moest beslissen over winst en verlies en opnieuw kwam Hayter als overwinnaar uit de strijd. De leider in de koers streek zo ook belangrijke bonificatieseconden op en nam een serieuze optie op de eindzege.

In de laatste etappes naar respectievelijk Jørpeland en Stavanger kwam de leidende positie van Hayter niet meer in gevaar. De jonge Brit zag in de derde etappe Mads Pedersen naar de overwinning snellen en zijn landgenoot Matthews Walls BORA-hansgrohe op de slotdag een ritzege bezorgen. Hayter werd na vier etappes het podium opgeroepen als eindwinnaar van de Tour of Norway, voor twee Nederlanders.

Schelling wist een sterke ronde te bekronen met een tweede plaats in de eindafrekening, Mike Teunissen eindigde na een zeer regelmatige ronde (met liefst vier top 10-noteringen, waaronder twee derde plekken) als derde namens Jumbo-Visma.

Eindklassement Tour of Norway 2021

1. Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) in 15u15m0s

2. Ide Schelling (BORA-hansgrohe) op 15s

3. Mike Teunissen (Jumbo-Visma) op 25s

4. Markus Hoelgaard (Uno-X) op 33s

5. James Shaw (Ribble Weldtite Pro Cycling) op 33s

Parcours

De organisatie van de Tour of Norway grijpt weer terug naar het oude recept. Vorig jaar besloot men de ronde terug te brengen van zes naar vier etappes, maar nu staan er weer zes ritten op het programma. Drie etappes vinden in de wat meer noordelijke contreien plaats, vervolgens trekt het peloton naar het zuidwesten voor de slotritten. Een ding is wel duidelijk na het bestuderen van het parcours: de eindwinnaar zal over zeer goede klimbenen moeten beschikken.

Remco Evenepoel, de grote blikvanger aan het vertrek, zal het graag lezen.

Dinsdag 24 mei, etappe 1: Bergen – Voss (175 km)

De Tour of Norway start met een 175 kilometer lange, en vooral niet te onderschatten, etappe van Bergen naar Voss. Startplaats Bergen kennen we uiteraard nog van het WK wielrennen van 2017. Alexander Kristoff wist er bijna naar een tweede Noorse wereldtitel op de weg te sprinten, maar Kristoff moest in een millimetersprint de duimen leggen voor Peter Sagan. Genoeg over het WK, Bergen vormt dit keer het vertrekpunt voor de Tour of Norway.

De renners trekken na de start in noordoostelijke richting naar de eerste klim (6,2 km aan 6,1%) van de dag, naar de waterval van Fossen bratte, en vervolgens over geaccidenteerde wegen naar de tussensprint in Granvin. Het zwaarste moet dan nog komen, met eerst de klim naar Skjervfossen (3 km aan 6%) en vervolgens de slothelling in de populaire vakantiebestemming Voss. De laatste twee kilometer van de rit stijgen aan 8,4%, met een maximale piek tot wel 14%. Voer voor de puncheurs en klimmers met een sterk eindschot.

Start: 13.45 uur

Finish: tussen 17.41 en 18.05 uur

Woensdag 25 mei, etappe 2: Ulvik – Geilo (123,8 km)

De pure sprinters komen er in deze Tour of Norway maar bekaaid vanaf, maar wellicht krijgen ze op dag twee wel een kans om te sprinten. Alhoewel, we spreken toch maar beter met twee woorden, aangezien de rit van Ulvik naar Geilo allesbehalve vlak is. Halverwege de rit trekken de renners namelijk naar 1.245 meter hoogte, richting de hoogst gelegen berghut van Noorwegen, Dyranut. Dat doen ze via een klim van ruim 28 kilometer aan 4,4%, met uitschieters tot 22%. Pittige kost!

Alleen, na de top van deze klim is het nog wel bijna zestig kilometer tot de streep. De vraag is dan ook of de klimmers het de moeite waard vinden om al vroeg oorlog te maken. Die kans is klein, aangezien donderdag de koninginnenrit staat gepland naar Stavsro. Dit geeft de rappe mannen de mogelijkheid om hun wagonnetje aan te haken, of terug te keren na de klim, om dan vervolgens aan te sturen op een sprint. De laatste zestig kilometer verlopen dus in relatief vlakke lijn.

Start: 15.03 uur

Finish: tussen 17.51 en 18.08 uur

Donderdag 26 mei, etappe 3: Gol – Stavsro/Gaustatoppen (175,7 km)

In de derde etappe zal het algemeen klassement op de schop gaan en kennen we wellicht al de eindwinnaar van de Tour of Norway. Er staat namelijk een heuse bergetappe op de planning. Na de start in Gol koerst het peloton naar het zuiden richting de eerste klim op de route. De klim naar Høgåsen is vier kilometer lang, aan een gemiddelde van 6,5%, en begint na goed zestig kilometer koers. Vervolgens trekken de renners naar de voet van de beklimming (6,3 km aan 7,5%, maximaal 21%) richting Immingfjell.

Op deze eerste beklimmingen zal het kaf van het koren worden gescheiden, maar echte verschillen zullen pas ontstaan op de slotklim naar Stavsro. Wandelaars van heinde en verre trekken naar dit gebied om van de wonderschone natuur te genieten. De renners pakken de fiets om naar 1.170 meter hoogte te fietsen. De slotklim is niet van de poes. Wat heet, de twaalf kilometer lange klim kent een gemiddelde stijgingsgraad van maar liefst 8,2%. Er zijn zelfs stroken bij van 16%. Remco Evenepoel voor de dubbelslag?

Start: 13.30 uur

Finish: tussen 17.53 en 18.15 uur

Vrijdag 27 mei, etappe 4: Hovden – Kristiansand (233,5 km)

Na drie etappes hebben we de meeste klimkilometers al verteerd, maar dat wil niet zeggen dat het voor de leider in de koers een peulenschil is om de leiderstrui vast te houden. Vanuit startplaats en skigebied Hovden gaat het naar het uiterste zuiden van Noorwegen, naar Kristiansand. In de eerste koersuren worden de vlakkere wegen opgezocht, op weg naar de tussensprint in eerst Valle en vervolgens Evje. Onderweg zijn er nog bergpunten te verdienen op de klim naar Vestsidaveien (1 km aan 5,5%), maar dit mag geen naam hebben.

Het venijn zit hem echter in de staart, want eenmaal aangekomen in finishstad Kristianstand volgen nog twee lokale rondes. Op dit lokale circuit kan er nog het nodige gebeuren, met name op de klim naar Gimlekollen (1 km aan 6%), waar puncheurs de kans krijgen om een sprint te ontlopen. Sprinters zullen van goede huize moeten komen om te overleven. Wie dat doet, moet na de laatste passage van Gimlekollen nog enkele kilometers doortrappen om ook daadwerkelijk de finish te bereiken.

Start: 12.55 uur

Finish: tussen 17.45 en 18.11 uur

Zaterdag 28 mei, etappe 5: Flekkefjord – Sandnes (181,7 km)

In de voorlaatste rit worden de echt zware beklimmingen gemeden, maar klassementsrenners moeten toch op hun hoede zijn tussen Flekkefjord, het prachtige kuststadje met zijn houten witte huizen en romantische vergezichten, en Sandnes. Onderweg staan er twee beklimmingen op het menu, die naar Jøssingfjord (1,8 km aan 9,3%) en Oltedal (2,5 km aan 7,4%), waar punten te verdienen zijn voor het bergklassement. Dat wil echter niet zeggen dat de overige kilometers biljartvlak zijn. Nee, ook in de finale gaat het constant op- en af.

Met nog ruim twintig kilometer te gaan draaien de renners het lokale circuit in Sandnes op, om vervolgens nog tweeënhalve ronde af te werken. Of we een sprint krijgen tussen de snelle mannen, is maar zeer de vraag, aangezien er nog een zeer steil klimmetje (800 meter aan 10,4%) is opgenomen door de organisatie. Het lijkt een perfecte springplank voor de explosieve springveren, aangezien het op de top van de laatste klim nog maar vier kilometer tot de streep is.

Start: 13.50 uur

Finish: tussen 17.57 en 18.22 uur

Zondag 29 mei, etappe 6: Stavanger – Stavanger (150 km)

In de zesde en laatste etappe van de Tour of Norway valt het algemeen klassement in een beslissende plooi. De schaatsliefhebbers in Nederland veren op bij het lezen van de plaatsnaam Stavanger. De hoofdstad van de provincie Rogaland staat bekend om zijn olie-industrie en heeft ook een sporthal, de Sørmarka Arena, waar regelmatig geschaatst wordt. Het is een vaste tussenstop voor de Wereldbeker en de Sørmarka Arena was in het verleden ook vaak het decor voor grote schaatstoernooien. Denk aan het WK allround.

Maar genoeg over de schaatssport, Stavanger is op zondag 29 mei in de ban van het wielrennen. De stad is, net als vorig jaar, start- en finishplaats van de slotrit. Er wordt een omloop afgewerkt ten zuiden van Stavanger, met daarin de Undheim-klim (1,7 km aan 3,8%). De finale breekt pas open in Stavanger zelf. Daar is namelijk een lokale ronde van ruim 17 kilometer uitgestippeld met onder meer de Grisabakken (600 meter aan 8,2%, maximaal 14%). De renners moeten de Grisabakken drie keer omhoog. Na de laatste klim is het nog zeven kilometer in (licht) dalende lijn tot de vlakke finish.

Start: 12.10 uur

Finish: tussen 15.18 en 15.39 uur

Favorieten

De (aanstaande) winnaar van de Tour of Norway zal over goede klimbenen moeten beschikken, dat staat buiten kijf na het bestuderen van het parcours. Voor de favorietenrol kijken we naar Remco Evenepoel. De organisatie heeft dan wel geen tijdrit opgenomen in het parcours, maar Evenepoel kan ook toeslaan in de koninginnenrit van donderdag. De renner van Quick-Step-Alpha Vinyl is intrinsiek misschien wel de beste klimmer in deze ronde, en kan traditiegetrouw rekenen op een sterke ploeg. Daar komt nog eens bij dat hij dit seizoen weer een extra stap in zijn ontwikkeling heeft gezet.

In Luik-Bastenaken-Luik liet hij namelijk zien dat hij meer kan dan alleen heel hard met een fiets rijden. Zijn aanval op de uitloper van de Redoute was toch wel indrukwekkend te noemen, en laat zien dat hij tevens aan explosiviteit heeft gewonnen. Dat ziet ook zijn persoonlijke trainer Koen Pelgrim. “Hij trapt meer absoluut vermogen weg. Omdat ook zijn gewicht een klein beetje hoger is, is zijn watt per kilogram er tezelfdertijd niet op achteruitgegaan, waardoor hij bergop niet slechter voor de dag komt. Die explosiviteit zien we ook in zijn data. Als hij sprintjes doet op training, trapt hij meer vermogen dan vroeger.”

We hebben kortom te maken met een ‘Evenepoel 2.0’, een Evenepoel die tegenwoordig ook zijn streng kan trekken in de wat explosievere heuvelritten. En laat dat nu iets zijn, wat goed van pas komt in de komende Tour of Norway. Evenepoel is met andere woorden the man to beat. Met hardrijders als Kasper Asgreen (die wellicht ook ver kan komen in het eindklassement) en Rémi Cavagna als ‘superknechten’ hoeft de Belg niet te vrezen voor een gebrek aan steun.

Wie op papier de grootste uitdagers zijn van Evenepoel? De Noorse belofte Tobias Halland Johannessen moet Evenepoel bergop het vuur aan de schenen kunnen leggen. De 22-jarige klimmer is bezig aan zijn eerste seizoen bij de profs, maar dat is niet te zien aan zijn uitslagen. Johannessen maakte in het voorjaar al indruk. Eerst in de Ster van Bessèges, waar hij de koninginnenrit naar Le Mont Bouquet wist te winnen en als derde eindigde in de eindafrekening, en vervolgens de Ronde van Catalonië. In deze laatste, zeer sterk bezette ronde, finishte hij als zevende. Voor toppers als Guillaume Martin, Dylan Teuns en Jai Hindley.

De renner van Uno-X is kortom een van de seizoensrevelaties en zal in eigen land maar wat graag de goede lijn willen doortrekken. Johannessen is overigens niet de enige renner binnen de Noorse formatie om in de gaten te houden. Met Torstein Træen, de nummer negen van de voorbije Ronde van Catalonië, staat er nog een sterke Noorse klimmer aan het vertrek. En wat mogen we verwachten van Anthon Charmig? De Deen staat toch meer te boek als een puncheur, maar werd dit seizoen al vijfde in de Tour of Oman, zevende in de Saudi Tour en negende in de Ronde van Hongarije.

Evenepoel is op papier de sterkste renner, maar de sterkste ploeg is misschien toch wel INEOS Grenadiers. De Britse sterrenformatie komt met meerdere kanshebbers aan de start van deze Tour of Norway. Ethan Hayter, de winnaar van vorig jaar, geeft ook nu weer acte de présence. In de heuveletappes kan de polyvalente Brit zich naar hartenlust uitleven, maar de bergrit naar Stavsro lijkt op het eerste gezicht toch echt te zwaar voor Hayter. Toch nemen we hem mee in onze sterrenverdeling, aangezien de 23-jarige Hayter van die dagen heeft dat hij boven zichzelf kan uitstijgen.

We verwachten echter nog meer van zijn landgenoot Tao Geoghegan Hart. De Giro-winnaar van 2020 heeft er nog geen al te best seizoen opzitten, maar we weten van Hart dat hij traag uit de startblokken komt en in het voorjaar vaak moeite heeft om op (top)niveau te komen. We zitten nu echter goed vijf weken voor de Tourstart in Kopenhagen, het moment voor Hart om de ploegleiding te overtuigen van zijn (meer)waarde. Bovendien zijn de kansen om zelf te schitteren binnen INEOS Grenadiers schaars. Dit is een uitgelezen mogelijkheid voor Hart om zelf kopmannetje te spelen. Bergop hoeft hij voor niemand onder te doen.

Onze laatste sterren gaan naar Cian Uijtdebroeks (BORA-hansgrohe), Jay Vine (Alpecin-Fenix) en Magnus Sheffield. Neoprof Uijtdebroeks wordt rustig gebracht door zijn ploeg BORA-hansgrohe, maar liet in zijn eerste maanden al veelbelovende dingen zien. Kan hij in Noorwegen voor de eerste keer écht meedoen om de eindzege in een meerdaags ronde? Vine heeft daar al ervaring mee. De Australische klimmer werd eerder dit jaar al tweede in de Ronde van Turkije en zal echt uitkijken naar de koninginnenrit van donderdag. Toptalent Sheffield, winnaar van de Brabantse Pijl, kan wellicht verrassen in de schaduw van Hayter en Hart.

Andere renners om in de gaten te houden voor de eindzege zijn Robert Gesink (Jumbo-Visma), Simone Petilli (Intermarché-Wanty-Gobert), Carl Frederik Hagen (Israel-Premier Tech), Kevin Vermaerke en Marco Brenner (Team DSM).

Sprinters

De pure sprinters komen er in deze Tour of Norway maar bekaaid vanaf, maar voor de krachtpatsers onder de rappe mannen zijn er voldoende mogelijkheden om te scoren. De grootste naam aan de start, zeker vanuit Noors oogpunt, is die van Alexander Kristoff. De ancien van Intermarché-Wanty-Gobert heeft er een uitstekend voorjaar opzitten, met winst in de Scheldeprijs en de Clásica de Almería als sportieve hoogtepunten, en zal voor eigen volk maar wat graag willen schitteren. Kristoff was de voorbije weken uitstekend op dreef, met podiumplekken in Eschborn-Frankfurt en de Grand Prix du Morbihan.

Kristoff zal het in de spurts moeten opnemen tegen een mede-oermens: Mads Pedersen. De voormalig wereldkampioen van Trek-Segafredo was dit seizoen al vier keer succesvol en bewaart goede herinneringen aan de Tour of Norway. Vorig jaar won hij namelijk een rit in deze meerdaagse ronde en eindigde hij als tweede in het eindklassement.

Ook de rappe Aussie Sam Welsford (Team DSM), Tosh Van der Sande, David Dekker, Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Patrick Bevin (Israel-Premier Tech), Luis-Joe Lührs (BORA-hansgrohe), Enrico Battaglin, Filippo Fiorelli (Bardiani-CSF-Faizanè) en August Jensen (Human Powered Health) zullen zich mengen in het sprintgeweld. Verder kijken we reikhalzend uit naar het (prof)debuut van het Eritrese talent Henok Mulubrhan in het tenue van Bardiani-CSF Faizanè. Mulubrhan is eerder een goed klimmende puncheur.

Noot: De deelnemerslijst is op het moment van publiceren nog niet volledig bekend. Dit betekent dat er later nog wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Remco Evenepoel

*** Tobias Halland Johannessen, Tao Geoghegan Hart

** Jay Vine, Cian Uijtdebroeks, Anthon Charmig

* Ethan Hayter, Torstein Træen, Magnus Sheffield, Kasper Asgreen

Website organisatie

Deelnemerslijst

Weer en TV

De renners krijgen de komende dagen te maken met wisselvallige weersomstandigheden. Droge periodes met zon worden afgewisseld met regenachtige intermezzo’s. Met name in het slotweekend lijkt het flink te gaan regenen, wat ook gevolgen zal hebben voor het koersverloop.

De Tour of Norway is vanaf dinsdag elke dag live te volgen via de Eurosport Player. Vanwege de Giro d’Italia en Roland Garros (tennis) is de ronde niet live te zien op een van de hoofdkanalen van Eurosport. Niet in staat om de Player te raadplegen? Geen probleem, WielerFlits komt elke dag met een Volg Hier!