Alpecin-Fenix met Meurisse en Gianni Vermeersch in Waalse Pijl

Alpecin-Fenix heeft zijn selectie voor de Waalse Pijl van aankomende woensdag naar buiten gebracht. De Belgische formatie rekent in de midweekse Ardennenklassieker onder meer op Xandro Meurisse en Gianni Vermeersch. De ploeg begint zonder uitgesproken favoriet aan de Waalse Pijl: Mathieu van der Poel heeft inmiddels zijn voorjaarscampagne afgesloten.

Meurisse is op papier misschien wel de belangrijkste troef van Alpecin-Fenix. De 30-jarige renner wist dit seizoen al meerdere ereplaatsen te verzamelen en staat te boek als een goede klimmer. Meurisse werd dit jaar al tweede in een etappe in Tirreno-Adriatico, derde in de GP Industria en het Circuit de la Sarthe en tiende in de voorbije Brabantse Pijl. Vorig jaar kwam de Belg in de Waalse Pijl niet verder dan een 111e stek.

De 29-jarige Vermeersch heeft er al een heel voorjaar opzitten, maar zal woensdag ook voor de eerste keer zijn opwachting maken in de Waalse Pijl. Zijn ploeg Alpecin-Fenix rekent in de klassieker met aankomst op de gevreesde Muur van Hoei ook op Scott Thwaites, Floris De Tier, Robert Stannard, Kristian Sbaragli en Jimmy Janssens, onlangs nog vijfde in Parijs-Camembert.

Selectie Alpecin-Fenix voor Waalse Pijl (20 april)

Jimmy Janssens

Xandro Meurisse

Kristian Sbaragli

Robert Stannard

Scott Thwaites

Floris De Tier

Gianni Vermeersch