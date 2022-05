Alpecin-Fenix met Jakub Mareczko in Veenendaal-Veenendaal Classic

Anderhalve week na zijn opgave in de Giro d’Italia hervat Jakub Mareczko alweer de competitie. De Italiaanse sprinter van Alpecin-Fenix staat zaterdag aan de start van de Veenendaal-Veenendaal Classic, een Nederlandse eendagskoers die deel uitmaakt van de Exterioo Cycling Cup.

Mareczko werd op het laatste moment opgeroepen in de selectie van Alpecin-Fenix voor de Giro. Hij sprintte in de derde etappe nog naar een vijfde plaats, maar haalde in de vierde etappe, met aankomst op de vulkaan Etna, de finish niet. Zaterdag komt hij weer in actie. Daarvoor heeft de Giro-organisatie goedkeuring moeten geven, omdat die ronde nog bezig is.

Aanvankelijk stond ook David van der Poel op de startlijst van Veenendaal-Veenendaal, maar de crosser ontbreekt toch in het zevental bij de Belgische ploeg. Edward Planckaert is er wel bij. Voor hem is het zijn comeback na een zware valpartij in de Ronde van Turkije.

De selectie van Alpecin-Fenix wordt gecompleteerd door Ayco Bastiaens, Simon Dehairs, Lionel Taminiaux (onlangs ritwinnaar in de Vierdaagse van Duinkerke), Fabio Van den Bossche en Julien Vermote.

🇳🇱 #VV22

Next up on our race schedule: Veenendaal – Veenendaal Classic (1.1), 4th race of the #ExteriooCyclingCup.

We're excited to have @edwPlanckaert back in the team after his horrible crash in the Tour of Turkey. Good luck, guys! pic.twitter.com/L0cdH9nI3w

— Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) May 19, 2022