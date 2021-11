Alpecin-Fenix kondigt Deceuninck aan als nieuwe co-sponsor

Deceuninck maakte eerder dit jaar bekend te stoppen als hoofdsponsor van de Quick-Step-ploeg, maar we zien het kunststofverwerkingsbedrijf volgend jaar gewoon weer terug in het peloton. Deceuninck heeft namelijk een vierjarige sponsorovereenkomst gesloten met wielerploeg Alpecin-Fenix.

Kunststofverwerkingsbedrijf Deceuninck was de voorbije drie seizoenen hoofdsponsor van de WorldTour-ploeg van Patrick Lefevere, maar besloot dit jaar te stoppen als hoofdsponsor van ‘The Wolfpack’. Deceuninck verdwijnt echter niet uit de sport, integendeel, het bedrijf zal volgend jaar nadrukkelijk op de shirts van Alpecin-Fenix prijken.

Deceuninck zal niet alleen als co-sponsor opereren van de mannenploeg, maar zal ook de mountainbike-, cross en vrouwentak sponsoren. “Ik ben zeer blij om deze samenwerking met Alpecin-Fenix bekend te maken”, reageert Francis Van Eeckhout, CEO van Deceuninck, in een perscommuniqué. “Het ondersteunen van jong talent en het versterken van het vrouwenwielrennen zijn twee waarden die we hoog in het vaandel hebben staan.”

Perfectie

“Ik kijk nu al uit naar de voorjaarsklassiekers en met name de Ronde van Vlaanderen. Wij geloven dat ons merk, in nauwe samenwerking met Alpecin-Fenix, het hele seizoen zal opvallen.” Ook Philip Roodhooft, samen met broer Christoph eigenaar en architect van de ploeg, is in zijn nopjes. “We hebben de afgelopen jaren een explosieve groei doorgemaakt, maar we zijn nog lang niet aan het einde van onze reis.”

“Nu we Deceuninck aan boord mogen verwelkomen, naast onze huidige partners, krijgen we de middelen om het huidige niveau te continueren en onze toekomstige ambities nog verder te verwezenlijken. Deceuninck volgt ons in het streven naar perfectie. Ik weet zeker dat we samen zullen uitblinken.”