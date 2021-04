Alpecin-Fenix heeft selectie voor Ronde van Turkije rond

Alpecin-Fenix heeft zijn definitieve selectie voor de Ronde van Turkije bekendgemaakt. Jasper Philipsen is zoals eerder aangegeven de sprintkopman van de Belgische formatie. Alexander Krieger, Sacha Modolo, Jay Vine en Marcel Meisen beginnen in Turkije aan hun wegseizoen.

Philipsen zal zondag met vertrouwen aan de start staan van de Ronde van Turkije, aangezien hij woensdag zijn eerste seizoenszege wist te boeken in de Scheldeprijs. In finishplaats Schoten wist hij Sam Bennett en Mark Cavendish van de zege te houden. Die laatste komt Philipsen ook weer tegen in Turkije.

“Turkije is erbij gekomen omdat er wat wedstrijden zijn weggevallen voor mij zoals de UAE Tour, Parijs-Roubaix en wat Franse koersen. De conditie zit goed, dus ik zou het jammer vinden om al te gaan rusten. Daarna is het waarschijnlijk een hoogtestage richting de Tour en wat voorbereidingswedstrijden”, vertelde Philipsen na de Scheldeprijs.

Philipsen heeft dit seizoen al wat wedstrijden in de benen, maar Krieger, Duits kampioen Meisen, Modolo en Vine beginnen zondag pas aan hun seizoen. De selectie bestaat verder nog uit Lionel Taminiaux en Alexander Richardson.

Selectie Alpecin-Fenix voor Ronde van Turkije (11-18 april)

Alexander Krieger

Marcel Meisen

Sacha Modolo

Jasper Philipsen

Alexander Richardson

Lionel Taminiaux

Jay Vine