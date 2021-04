Scheldeprijs-winnaar Philipsen: “De volgende stap is bevestigen in de Tour”

Jasper Philipsen kon met zijn overwinning in de Scheldeprijs een moeizaam voorjaar toch op een knappe manier afsluiten. De 23-jarige Limburger liep een competitieachterstand op door het missen van de UAE Tour en komt pas nu op volle kruissnelheid. Het is daarom al volop uitkijken naar zijn zijn tweede Tour, nu in het shirt van Alpecin-Fenix. Dat vertelde Philipsen aan onder andere WielerFlits op de persconferentie na zijn zege.

Voor ons was het enigszins verrassend om te horen dat je sowieso de voorkeur gekregen zou hebben op Tim Merlier, die de laatste weken driemaal won. Heb je daar zelf op aangedrongen?

“Nee, ik denk dat de ploeg gewoon duidelijke afspraken maakt en die afspraken ook lang op voorhand plant. Dan ontstaat er ook geen discussie. Natuurlijk had ik nog niet kunnen winnen dit seizoen, maar ik denk dat het vertrouwen nooit zoek was. Dat is wel leuk.”

Wat is eigenlijk de reden dat er nog geen overwinning inzat?

“Ik denk gewoon dat de conditie nog geen honderd procent was. De UAE Tour die ik gemist heb door een positieve coronatest van een staflid heeft daar denk ik ook wel iets mee te maken. Ik denk dat ik die ronde echt nodig had om er in te komen. Daarna is alles een beetje opgeschoven, en pas na Parijs-Nice had ik echt het goede gevoel te pakken. Dat heb je in De Panne ook gezien.”

Deze overwinning is ook een knap staaltje ploegwerk.

“Absoluut. We zijn altijd kalm gebleven en zijn goed samengebleven met ons drieën. Dries De Bondt begon de lead out, waarna Jonas Rickaert overnam. Jonas heeft echt ervaring op dit terrein en dan zijn de kleine details, zoals de ruimte voor Bennett een klein beetje verkleinen, die het verschil maken. De beste lead outs van de wereld die kunnen de concurrentie soms een beetje flikken. Dat deed Jonas misschien ook. Maar dat was misschien wel een cruciale zet om hier te kunnen winnen.”

Is het dan stressen als je het moet opnemen tegen Sam Bennett, de beste sprinter ter wereld, die bovendien nog vijf ploegmaats van Deceuninck-Quick-Step bij zich had?

“Ik denk dat het ook geen schande was geweest als ik niet gewonnen had. Er zijn heel veel snelle jongens hier, zoals Cavendish en Bennett. Alles moest in de juiste plooi vallen en ik denk dat dat vandaag zeker zo was. Ik had ook nog goede benen, dus dat is allemaal nodig om te kunnen winnen. Vandaag was zo’n dag dat alles in de juiste plooi viel.”

Voor Mark Cavendish begon het hier allemaal pas echt in 2007. Kan dat ook voor jou het geval zijn?

“Dit is niet het echte begin of zo, ik ben geen neoprof. Ik denk dat ik al twee seizoenen aan het bouwen ben aan mijn weg naar boven. Ik geloof er ook wel echt in dat ik nog kan groeien. In het verleden zag je dat je er als sprinter altijd direct moest staan, en dat de sprinters ook sneller aan de top kwamen dan de klimmers. Maar tegenwoordig heb je mannen als Tadej Pogacar, Remco Evenepoel en Marc Hirschi die er al staan op hun twintigste. Ik wil gewoon mijn eigen lijnen uitzetten en dan zullen we wel zien waar ik uitkom. Met deze overwinning ben ik wel blij.”

In de andere klassiekers hebben we jou minder gezien. Hoe zit dat juist? Focus jij je nu voornamelijk op de massasprints of zijn die klassiekers ook een doel in de toekomst?

“Ik ben er nog niet echt aan te pas gekomen, maar het is zeker een doel of ambitie in de toekomst voor mij om te proberen ook in die voorjaarsklassiekers een rol te spelen. Maar die sprints, ik denk dat we daar op dit moment in mijn carrière het meeste kans in hebben. Je ziet vandaag ook dat als alles in de juiste plooi valt, ik voor niemand schrik moet hebben. Ik denk dat dit de eerste stap is, en dan zullen we wel zien of we klaar zijn om bijvoorbeeld in de Tour daarop voort te bouwen. Dan moet ik bevestigen.”

En nu? Rusten en dan de opbouw richting die Tour de France?

“Zondag start ik nog in de Ronde van Turkije. Dat is acht dagen. Die is erbij gekomen omdat er wat wedstrijden zijn weggevallen voor mij zoals UAE, Parijs-Roubaix, wat Franse koersen. De conditie zit goed, dus ik zou het jammer vinden om al te gaan rusten. Daarna is het waarschijnlijk een hoogtestage richting de Tour en wat voorbereidingswedstrijden.”