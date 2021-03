Alpecin-Fenix geeft data Van der Poel uit Strade Bianche vrij

Alpecin-Fenix heeft verschillende gegevens vrijgegeven over het optreden van Mathieu van der Poel in Strade Bianche. De ploeg publiceerde onder andere het gemiddelde vermogen waarmee de Nederlandse kampioen naar de winst in Siena sprintte.

Van der Poel legde de 186 kilometer lange koers af met een gewogen gemiddelde (Normalized Power) van 389 Watt, waarvan het laatste anderhalf uur met een gewogen gemiddelde van 439 Watt. In tegenstelling tot het ‘normale’ gemiddelde dat het gemiddelde is van alle vermogens die je trapt, is het gewogen gemiddelde meer een relatieve waarde waarin zwaardere inspanningen meer doorwegen.

Op de sector Le Tolfe, de elfde en laatste onverharde strook op de route, haalde de Nederlandse kampioen over zestig seconden een gemiddeld vermogen van 738 Watt, terwijl hij op dat moment al ruim 170 kilometer in de benen had. Daarna konden alleen Julian Alaphilippe en Egan Bernal aansluiten. In de eindsprint naar Siena, op de Via San Caterina, bereikte hij over twintig tellen een gemiddelde van 1004 Watt. Daarmee reed hij Alaphilippe uit het wiel en stelde hij zijn zege veilig.

Op het account van Van der Poel in de trainingsapp Strava staan nog meer gegevens.

Wasn’t @mathieuvdpoel's #StradeBianche win just impressive? We believe it was! And now we have the numbers to go with it. 🔥 pic.twitter.com/tZoCTqCfHo — Alpecin-Fenix Cycling Team (@AlpecinFenix) March 8, 2021