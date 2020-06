Alpecin-Fenix en Mathieu van der Poel wachten nog op wildcard Ronde van Lombardije woensdag 17 juni 2020 om 12:54

Mathieu van der Poel gaf eerder al aan dat hij dit jaar graag zijn debuut zou maken in de Ronde van Lombardije. Een unieke kans, nu dat monument zo vroeg op de kalender komt. Maar bij zijn team Alpecin-Fenix is het nog wachten op een wildcard. Van der Poel twijfelt ook aan zijn MTB-programma.

Voor Strade Bianche (1 augustus) en Milaan-San Remo (8 augustus) heeft het team al zeker een wildcard gekregen van organisator RCS. Wat betreft Il Lombardia is het dus nog even afwachten. Maar de teammanager is momenteel wel in gesprek met RCS om dat in orde te brengen. Het programma van Van der Poel ligt overigens nog niet helemaal vast. Hij wou ook graag nog wat mountainbikewedstrijden rijden, maar twijfelt nu.

“Ik wilde de wereldbekermanches in Zwitserland (Lenzerheide, 6 september) en Italië (Val di Sole, 13 september) rijden, maar die laatste gaat al niet door. Ik vraag mij af of het dan wel de moeite is”, zegt Van der Poel aan Het Nieuwsblad. “Anderzijds kan het belangrijk zijn voor de UCI-punten. Als ik uit de top 40 val omdat ik te weinig wedstrijden heb kunnen rijden, moet ik volgend jaar weer achteraan starten.”