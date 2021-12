Alpecin-Fenix denkt aan groene trui in de Tour: “Mathieu is de geknipte renner”

Alpecin-Fenix hoopt in de toekomst een gooi te doen naar de groene trui in de Tour de France, te beginnen met de Tour van 2022. Dat laten de gebroeders Philip en Christoph Roodhooft weten in een interview met Het Laatste Nieuws. “Als alles een beetje normaal verloopt, is dat voor ons een heel realistische doelstelling”, klinkt het.

Woensdagavond stond in Vilvoorde de uitreiking van de Kristallen Fiets op de agenda. Geen groot gala zoals andere jaren, maar een kleinere versie – voor de gelegenheid coronaproof. De broers Philip en Christoph Roodhooft, het duo dat garant staat voor de opmars van Alpecin-Fenix, werden door de jury tot winnaars verkozen in de categorie ploegleider/ploegmanager van het jaar.

De ploeg is de laatste jaren zeer succesvol met onder meer Mathieu van der Poel, Tim Merlier en Jasper Philipsen. De gebroeders Roodhooft hebben echter nog grootse plannen. Niet alleen op financieel vlak, Alpecin-Fenix kondigde eerder deze week kunststofverwerkingsbedrijf Deceuninck aan als nieuwe co-sponsor, maar ook op sportief gebied. Zo dromen Philip en Christoph Roodhooft nadrukkelijk van de groene trui.

Christoph: “Als ik Wout van Aert hoor zeggen dat hij gaat voor de groene trui, denk ik: ‘We zullen dat nog wel even zien’. Als alles een beetje normaal verloopt, is dat voor ons een heel realistische doelstelling. Ik denk aan Jasper Philipsen. Of aan Mathieu van der Poel.” Philip vult aan: “Mathieu is de geknipte renner om de groene trui te winnen. De groene trui én ritzeges.”

Van der Poel zelf heeft zich nog niet uitgelaten over een eventuele jacht op de groene trui, in tegenstelling tot zijn sportieve rivaal Van Aert. De renner van Jumbo-Visma wil komende zomer een gooi doen naar de groene puntentrui.