Wout van Aert: “Volgend jaar wil ik heel graag voor de groene trui gaan”

Wout van Aert wil komende zomer een gooi doen naar de groene puntentrui in de Tour de France. Dat zegt de 27-jarige renner van Jumbo-Visma in een interview met Het Laatste Nieuws.

“Volgend seizoen wil ik heel graag voor de groene trui gaan”, zo laat de Belgische wegkampioen weten. “Dan gaat dat ook zo gebeuren en zullen we daar een plan voor opstellen dat past binnen de algemene ploegtactiek. Dan nóg betekent dat niet dat ik per definitie ‘losse pion’ ben en dat de zes anderen zich op Primož Roglič mogen concentreren.”

Van Aert voelt zich niet te goed om zich weg te cijferen voor zijn kopman als het nodig is, maar verwacht tegelijk wel steun van zijn ploeg voor zijn ambities. “Mijn punt is: als ik dan voor groen ga, verwacht ik van de ploeg dat ze me daar in steunt. En zou het ook een beetje raar zijn mocht ik zeggen: ‘Primož, ik help jóu niet.'”

Van Aert verscheen al drie keer aan de start van de Tour. In 2019 haalde hij vanwege een vreselijke blessure door een val Parijs niet, de afgelopen twee seizoenen eindigde hij bij de beste twintig in het algemeen klassement. Hij behaalde ondertussen zes etappezeges. Afgelopen seizoen won hij zowel een bergetappe, een tijdrit, als de traditionele sprint op de Champs-Élysées.