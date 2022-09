Alpecin-Deceuninck wil opnieuw toonaangevend team worden in het veldrijden

Uiteraard was Mathieu van der Poel gisteren de centrale figuur tijdens het persmoment van Alpecin-Deceuninck in Roeselare. Het WK in Wollongong, weet je wel. Maar tijdens hetzelfde anderhalf uur werd ook het veldritteam voorgesteld. Mét ambitie, vertelde teammanager Philip Roodhooft. “We hebben opnieuw een geheel waarmee we in de nabije toekomst met de fulltime crossteams kunnen concurreren.”

Het was Deceuninck-CEO Bruno Humblet (rechts op de foto) die als eerste aangaf dat zijn bedrijf wel degelijk belang hecht aan het veldritgedeelte van het team. “Ik zie het als een verbreding voor de ploeg en dat geeft ons het hele jaar door opportuniteiten richting publiciteit. Zeker in België en Nederland, waar het veldrijden het meeste leeft, niet onbelangrijk.”

Philip Roodhooft, die samen met broer Christoph de ploeg leidt, beseft dat belang. “Ik kijk zelf ook uit naar het veldritseizoen, meer dan de voorbije jaren”, geeft hij aan. “Omdat we nu met een compleet team naar de toekomst in het veldrijden trekken. Uiteraard blijft Mathieu onze belangrijkste pion in de wedstrijden die hij zal rijden. Maar er is intussen meer dan Mathieu alleen.”

Vanaf 1 januari met Quinten Hermans

Zo hoopt Roodhooft dat Toon Vandebosch – die overkomt van Pauwels Sauzen-Bingoal – en Niels Vandeputte aansluiting vinden met de top en dat Jente Michels weer een jaartje ouder en sterker is geworden. Daarnaast is Ryan Cortjens voor het eerst sinds lang weer blessurevrij. De Limburger was meer dan een jaar op de sukkel met een knieprobleem. “Daarnaast kunnen we vanaf 1 januari 2023 rekenen op Quinten Hermans”, voegt hij toe.

En dan zijn er uiteraard de vrouwen. Ceylin del Carmen Alvarado is al langer een van de uithangborden van het team. Na een minder seizoen, hoopt ze deze winter opnieuw de draad op te pikken en haar niveau van weleer te behalen. Maar naast Alvarado zet ook Puck Pieterse heel snel grote stappen. Zij mikt dit jaar op meerdere topvijfplaatsen in de elitewedstrijden. “En ik wil er eentje winnen”, klinkt ze ambitieus. Daarnaast hopen beide vrouwen hoge ogen te gooien op het WK in Hoogerheide.

Kortom, bij Alpecin-Deceuninck willen ze komende winter opnieuw de strijd aangaan met de de fulltime crossteams als Baloise-Trek en Pauwels Sauzen-Bingoal.

Ceylin del Carmen Alvarado: “Vlot hersteld van polsoperatie” “Ik ben in maart geopereerd aan de pols”, zegt Alvarado. “Maar het herstel – dat geraamd werd op zes tot negen maanden – verloopt goed. Na een moeilijk seizoen vorig jaar, ook mentaal, hoop ik deze winter opnieuw mijn beste niveau te halen. Ik begin al met de Wereldbekers in de VS, maar mijn eerste doel is het EK in Namen. Mijn grootste doel is uiteraard het WK in Hoogerheide. Puck Pieterse: “Mik op goed eindklassement in Wereldbeker” “Het lag in de lijn der verwachtingen dat ik vorige winter een stap vooruit zou zetten, maar het ging toch beter dan verwacht.” Pieterse eindigde als belofte maar liefst zes keer op het podium van een wereldbekermanche. Dit jaar hoopt ze er ook eentje te winnen. “En ik mik op een goed eindklassement, ook al mis ik de twee wedstrijden in de VS. Mijn hoofddoel is mijn wereldtitel verlengen. Tenzij ik het podium kan halen bij de elite. Mocht dat mogelijk zijn, zou ik die kans niet laten liggen.”

Pieterse kende alvast een prima zomer op de mountainbike. Daar kroonde ze zich tot Europees kampioene en vice-wereldkampioene bij de U23.

Mathieu van der Poel: “Tien, vijftien crossen”

De jongste van de Van der Poel-broers blijft uiteraard het uithangbord, ook in het veld. Al zal dat ook dit jaar met een beperkt programma zijn. “Tien, vijftien crossen. Dat was vorig jaar ook het plan, tot ik uit viel met rugproblemen. Welke wedstrijden ik ga doen, dat ligt nog niet vast. Al kan ik wel zeggen dat het WK in Hoogerheide – logischerwijze – het enige echte doel is. Door de switch naar de weg en de mountainbike is het veldrijden een klein beetje naar de achtergrond verdwenen, maar voor een WK dicht bij huis kan ik me zeker opladen. Dat wordt een speciale dag.”

Niels Vandeputte: “Belangrijk seizoen”

Hij is intussen de beloftencategorie ontgroeid en wil tonen dat hij ook zijn plaats heeft bij de profs. “Ik heb dat eigenlijk vorig jaar al getoond, maar ik wil komende winter graag bevestigen en opschuiven richting de top vijf of zelfs het podium.” Volgens kenners is Vandeputte een van de technisch meest onderlegde renners in het veld. Mathieu van der Poel werd naar zijn mening gevraagd. “Dat klopt, maar daarmee alleen win je uiteraard geen crossen. Je moet ook hard kunnen trappen. Maar dat kan Niels ook.” Vandeputte startte het seizoen vorig weekend in Duitsland, waar hij een eerste en een tweede plek liet optekenen.

David van der Poel: “Iets later van start”

David van der Poel is deze zomer dertig geworden. Daarnaast is hij de renner die al het langst in dienst van de broers Roodhooft fietst. “Sinds 2009. Dat is inderdaad bijzonder lang. De voorbije twee jaar liep het niet allemaal van een leien dakje door blessures en dat zet soms aan tot nadenken. Maar ik ga toch weer met volle moed van start aan een volgende winter. Al zal die dit jaar wat later van start gaan, want de komende weken ligt de focus nog op de weg. Mijn doel? De Nederlandse selectie voor het WK in Hoogerheide halen. Misschien wel mijn grootste motivatie komend seizoen.”

Toon Vandebosch: “Goede zomer doortrekken in het veld”

Terug van weggeweest. Toon Vandebosch maakte als jongere al deel uit van het team en keerde na een passage bij Pauwels Sauzen-Vastgoedservice en Pauwels Sauzen-Bingoal terug naar het Kempische team. De voorbije zomer liet hij zich – deel uitmakend van het development team – een paar keer opmerken. “Ik reed inderdaad een goed Ronde van Namen en presteerde voortreffelijk in een aantal rittenkoersen. Ook het BK in Middelkerke blijft me bij, waar ik me dubbel heb geplooid voor de ploeg en Tim Merlier het afmaakte. Hopelijk kan ik die lijn doortrekken in het veld.” Net als Vandeputte hoopt Vandebosch richting de top vijf te evolueren.

Jente Michels: “Prof tot 2025, dat geeft rust”

Hij is nog altijd maar 19, maar Jente Michels ondertekende dit jaar al een profcontract tot en met 2025. “Heel fijn om zo jong al voor zo’n lange termijn te kunnen tekenen”, geeft het Oost-Vlaamse talent aan. “Dat geeft rust, zo’n meerjarencontract.” Michels proefde de voorbije zomer voor het eerst van het mountainbiken en ook in die discipline deed hij het uitstekend. Zo werd hij 24ste op het WK, ondanks een slechte startpositie, met dank aan een gebrek aan UCI-punten.

Ryan Cortjens: Opnieuw fit na knieblessure

Ook Ryan Cortjens is intussen een oudgediende bij het team, ook al is hij nog steeds maar 21. “Het was een kinderdroom voor deze ploeg te mogen rijden, dus zie ik ook geen reden om te veranderen.” Cortjens kampte vorig jaar met knieproblemen, maar is daar intussen van verlost. Als laatstejaarsbelofte hoopt hij zijn doorzettingsvermogen te belonen met een paar mooie resultaten. “Opnieuw mijn normale niveau halen is het eerste doel”, klinkt het.