vrijdag 25 augustus 2023 om 09:53

Alpecin-Deceuninck haalt talentvolle sprinter over van opleidingsploeg

Alpecin-Deceuninck beloont Henri Uhlig met een profcontract bij het WorldTeam. De Duitse sprinter, 22 jaar oud, maakt de overstap van het opleidingsteam naar de hoofdmacht van de Belgische ploeg. Hij tekent als neoprof een contract voor minstens twee jaar.

“Ik ben heel enthousiast om deze stap te zetten nadat ik twee jaar deel uitmaakte van de opleidingsploeg”, vertelt Uhlig op de kanalen van Alpecin-Deceuninck. “De ploeg heeft altijd in mij geloofd, zelfs als ik qua prestaties wat problemen kende. Dankzij de ploeg heb ik zo’n grote progressie gemaakt en daarom is het voor mij logisch om hier mijn profcarrière te starten.”

Uhlig wordt in 2024 dus ploegmaat van wereldkampioen Mathieu van der Poel en groenetruiwinnaar Jasper Philipsen. “Ik kan niet wachten om te werken met en te leren van de beste renners ter wereld”, zegt hij. “Het zijn mensen die ik volledig vertrouw. Ik denk dat ik in de toekomst nog meer stappen kan zetten.”

Vorig jaar won Uhlig de Italiaanse beloftenkoers Gran Premio della Liberazione en een rit in de Alpes Isère Tour. Dit seizoen stond hij op het podium in de Kattekoers (Gent-Wevelgem voor beloften), behaalde hij meerdere ereplaatsen in de Tour de Bretagne en behaalde hij zijn eerste UCI-zege van het jaar onlangs in de Baltic Chain Tour in Letland.