Almeida voorziet geen problemen met Pogacar: “We kunnen elkaar helpen”

João Almeida zal volgend seizoen zijn geluk beproeven bij UAE Emirates. De 23-jarige renner uit Portugal hoopt bij zijn nieuwe ploeg te schitteren in het rondewerk, maar is zeker niet de enige kapitein op het schip. Tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogačar zwaait de scepter bij UAE Emirates, maar Almeida voorziet geen problemen met zijn toekomstige ploeggenoot.

In een uitgebreid interview met Cyclingnews kijkt Almeida alvast vooruit naar het komende wielerseizoen. Het seizoensdebuut van de Portugees staat gepland voor de UAE Tour in februari, een wedstrijd waar thuisploeg UAE Emirates vaak met een sterrenensemble aan de start staat. Daarna zal Almeida zijn focus waarschijnlijk verleggen naar de Giro d’Italia, waarin hij het kopmanschap zal dragen. Almeida is echter ambitieus en hoopt ook in andere wedstrijden uit te blinken.

“Ik hoop ook aan de start te staan van andere rittenkoersen, wedstrijden van één week. Ik ben nieuwsgierig hoe ver ik kan geraken en welke resultaten ik kan boeken met een ploeg om me heen”, aldus Almeida, die niet bang is voor een interne concurrentiestrijd met Pogačar. “Ik denk dat er genoeg ruimte is voor ons beiden, maar ook voor andere renners. Ik wil de komende jaren niet alleen maar mikken op de Giro, maar ik weet zeker dat we daar een oplossing voor kunnen vinden.”

Balans

“Misschien kunnen we (doelt op zichzelf en Pogačar, red.) een keer van ronde wisselen of samen een grote ronde betwisten. Waarom niet? Ik weet zeker dat er altijd een goede strategie zal worden uitgestippeld en ik zal het ook altijd volgen. Ik kijk ernaar uit om samen met Tadej te koersen. We kunnen elkaar helpen, in plaats van elkaar in de weg te lopen. Ik vind het bovendien ook leuk om voor andere renners te werken. Ik ben geen egoïstische kopman.”

Volgens het Portugese Record heeft Almeida voor volgend seizoen twee doelen opgesteld: de Giro en de Vuelta a España. In gesprek met Cyclingnews lijkt de nieuwe aanwinst van UAE Emirates dit idee echter naar het rijk der fabelen te verwijzen. “Je moet een balans vinden tussen koersen en het normale leven, anders ben je over vier jaar opgebrand. Het is een fysieke en mentale uitdaging om in twee grote rondes voor een klassement te gaan. Ik ga liever niet over de grens.”