‘João Almeida focust zich in 2022 op Giro en Vuelta’

João Almeida heeft voor volgend seizoen twee doelen opgesteld: de Giro d’Italia en de Vuelta a España. Dat meldt het Portugese Record. De 23-jarige klimmer uit Portugal debuteert in 2022 in het tenue van UAE Emirates, na de afgelopen twee jaar zijn doorbraak beleefde bij Deceuninck-Quick-Step.

Het seizoensdebuut van Almeida staat gepland voor de UAE Tour in februari, een wedstrijd waar thuisploeg UAE Emirates vaak met een sterrenensemble aan de start staat. Daarna zal Almeida zijn focus verleggen naar de Giro d’Italia, waarin hij het kopmanschap zal dragen. In 2020 (vierde) en 2021 (zesde) was de Giro de enige grote ronde die de Portugees reed.

Later in het seizoen zal Almeida van de Vuelta a España een volgend doel maken. Ook daar is hij de leider van de ploeg, al is het mogelijk dat ook Tadej Pogačar er aan de start staat. De Sloveen is namelijk de absolute kopman in de Tour de France en voegt mogelijk de Vuelta aan zijn programma toe in het najaar. In de Tour zien we Almeida niet. Volgens Record zal een andere nieuwkomer, Marc Soler, wel de Franse rittenkoers betwisten als luxeknecht van titelverdediger Pogačar.

Momenteel geniet Almeida van een vakantie, nadat hij vorige week een eerste ploegbijeenkomst had met UAE Emirates in de Verenigde Arabische Emiraten.