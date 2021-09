Almeida nieuwe leider na tijdrit Ronde van Luxemburg, ploegmaat Cattaneo pakt dagzege

De individuele tijdrit in de Ronde van Luxemburg, met start en finish in Dudelange, is gewonnen door Mattia Cattaneo. Het is voor de sterke Italiaan zijn eerste zege voor Deceuninck-Quick-Step. Zijn ploegmaat João Almeida werd tweede en maakte het feestje compleet door de leiderstrui over te nemen van Marc Hirschi.

De Ronde van Luxemburg begon jarenlang met een proloog, maar vorig jaar werd daar van afgestapt. De strijd tegen de klok verdween uit het programma, maar dit jaar keert-ie terug. Op de vierde dag stond namelijk een individuele tijdrit van ruim 25 kilometer gepland, die het klassement voor een groot deel moest vormgeven. De tijdrit bestond uit een ronde ten westen van de stad Dudelange, met onderweg 290 hoogtemeters. Zo lag er na vier kilometer een pukkel van 400 meter aan zeker 10% en ook halverwege moest flink worden geklommen richting het tussenpunt na 13,4 kilometer.

Sweeny zet goede richttijd neer

Jasper De Buyst, die donderdag nog een hele dag in de aanval was, mocht als rode lantaarn om 13u17 het spits afbijten in de tijdrit rond Dudelange. De Belg van Lotto Soudal kwam zonder kleerscheuren aan de finish, maar speelde verder geen rol van betekenis in de strijd om de dagzege. Roger Kluge, een ploegmaat van De Buyst bij Lotto Soudal, wist wel een eerste richttijd te realiseren. Met een tijd van 32m28s mocht hij enige tijd plaatsnemen in de hotseat, in de wetenschap dat de echte specialisten nog van het startpodium moesten rollen.

Antonio Tiberi is zo’n renner die ongenadig hard kan uithalen op de tijdritfiets. De jonge Italiaan van Trek-Segafredo, die zich in 2019 wist te kronen tot wereldkampioen tijdrijden bij de junioren, deed zijn naam ook eer aan en dook aan de streep onder de 32 minuten. Met een tijd van 31m47s voerde de nog altijd maar 20-jarige Tiberi even de stand aan, maar Harry Sweeny liet niet veel later zien dat het nog harder kon. De Australische neoprof van Lotto Soudal moest in de laatste meters nog wel even flink aanzetten, maar bleek na een sterke tijdrit toch enkele honderdsten sneller dan Tiberi.

Nieuwe toptijd voor Jensen, Mollema komt zwaar ten val

Maar ook de tijd van Sweeny werd nog van de tabellen geveegd, door een andere renner van Trek-Segafredo. Mattias Skjelmose Jensen, die met zijn 20 jaar ook pas aan het begin staat van zijn carrière, was aan het enige tussenpunt al bijzonder snel en wist zijn inspanning door te trekken in deel twee van de tijdrit. Het resulteerde in een zeer snelle eindtijd, want met 31m18s was hij bijna een halve minuut sneller dan Sweeny en Tiberi. Vervolgens was het wachten op de binnenkomst van de eerste renners die nog meedoen voor het algemeen klassement. Bauke Mollema bijvoorbeeld, de nummer elf in de rangschikking.

De Nederlander van Trek-Segafredo stond duidelijk met ambities aan de start en was niet van plan om zich in te houden. Mollema wist zich met veel zwier door de technische passages te wurmen, maar schatte vervolgens een snelle bocht helemaal verkeerd in en ging vol over kop. Weg klassement, maar gelukkig voor Mollema kon hij zijn weg vervolgen en bereikte hij met een gescheurde broek de finish. Voor de binnenkomst van Mollema zagen we nog Mattia Cattaneo binnendruppelen. De Italiaan van Deceuninck-Quick-Step, ook een specialist tegen de klok, dook 25 seconden onder de tijd van Skjelmose Jensen.

Cattaneo doet een gooi naar de ritzege

Cattaneo deed zo een gooi naar zijn eerste zege op een tijdritfiets, maar moest nog wel even wachten op de binnenkomst van kleppers als Vincenzo Nibali, Pierre Latour, João Almeida en leider Marc Hirschi. Nibali en Latour deden het zeker niet onverdienstelijk, maar kwamen aan de finish wel ruim te kort om de tijd van Cattaneo (30m52s) te bedreigen. Ook mannen als Nairo Quintana, David De la Cruz en Thibaut Pinot beten hun tanden stuk op de (voorlopige) toptijd van de Italiaan. En Almeida? De Portugees werd op voorhand gezien als een van de favorieten voor de dagzege en stelde zeker niet teleur.

Almeida wist aan het enige tussenpunt de schade te beperken op zijn ploegmakker Cattaneo: het verschil tussen beide mannen bleek acht seconden in het voordeel van de Italiaan. Hirschi was niet veel later de laatste renner die passeerde aan het meetpunt. De Zwitser klokte de achtste tussentijd, maar moest wel bijna twintig seconden toegeven op zijn grootste concurrent Almeida. Die laatste leek op weg naar een nieuwe machtsgreep, maar was hij ook op weg naar winst in de tijdrit? Aan de finish bleek het antwoord nee, al scheelde het na 25,4 kilometer slechts twee seconden.

Eén en twee voor Deceuninck-Quick-Step

Almeida moest de ritzege dus aan zijn ploeggenoot Cattaneo laten, maar kon alsnog tevreden zijn met de uitkomst van de tijdrit. Hirschi verloor in de laatste kilometers namelijk nog meer terrein op Almeida. Met een tijd van 31m41s eindigde hij keurig als zesde, maar het was niet genoeg om de leiderstrui te verdedigen. Hirschi moest 47 seconden toegeven op Almeida en dat betekent dat de Portugees weer stevig aan de leiding gaat in het algemeen klassement. Met nog één etappe te gaan is Almeida de grote favoriet om de Ronde van Luxemburg op zijn naam te schrijven.