Alles wijst erop: Tour wordt van 29 augustus tot 20 september afgewerkt woensdag 15 april 2020 om 11:30

Er werd de voorbije dagen flink met data gestrooid wat betreft de inplanning van de Tour de France in de hervormde wielerkalender. Maar daar lijkt vandaag een einde aan te komen. Alle signalen wijzen erop dat de Tour zal worden afgewerkt van 29 augustus tot 20 september.

Het was Le Dauphiné die gisteren als eerste met deze datum op de proppen kwam. Als het coronavirus onder controle is, zou het drieweekse spektakel op 29 augustus van start kunnen gaan in het Zuid-Franse Nice. Het parcours zou ongewijzigd blijven. Alle signalen die we vandaag krijgen, wijzen erop dat dit in de loop van de dag bevestigd zal worden.

Zo maakt het departement van de Haute-Savoie vandaag op haar sociale media bekend dat de 18e rit op 17 september zal passeren door de Plateau des Glières. Zo meldt ook de NOS dat het bevestiging kreeg dat de nieuwe data wel degelijk kloppen. Verwacht wordt dat de bevoegde instanties (zowel UCI als ASO) het nieuws in de loop van de dag officieel zullen bevestigen. Ook Chris Froome liet via een tweet al een ballonetje op.

Veel vragen

Met het uitstellen van de Tour naar september schept organisator ASO natuurlijk zoveel mogelijk ruimte om zo weinig mogelijk last te hebben van de naweeën van het coronavirus en krijgt het wellicht het best mogelijke deelnemersveld aan de start. Tenminste, als het virus tegen dan voldoende onder controle is.

Maar zelfs dan blijven veel vragen. De Tour zal immers overlappen met heel wat andere wedstrijden. Wordt de Vuelta verschoven naar oktober of november? Is er in dat najaar nog plaats voor de Giro d’Italia? Wat met de Canadese WorldTourwedstrijden? Wordt het WK tijdrijden (20 september) verschoven? Wat met de Ronde van Vlaanderen? Flanders Classics had naar verluidt al een deal met de GP Impanis om die op 19 september te laten doorgaan… En wat met de kleinere wedstrijden zoals de BinckBank Tour? Veel vragen en heel wat werk voor de kalenderverantwoordelijken binnen de UCI.

Up & at it! Big news coming from @LeTour today 🤞 pic.twitter.com/284B8SLPFb — Chris Froome (@chrisfroome) April 15, 2020