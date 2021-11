Alles valt op zijn plek voor Van der Haar: “Had overschot toen Iserbyt demarreerde”

De laatste Wereldbeker-zege van Lars van der Haar dateerde van 22 januari 2017, maar die kan uit de boeken. De kersverse Europees kampioen was zondag de beste in Tábor (Tsjechië) en schreef zo een nieuwe Wereldbeker-overwinning bij. “Ik heb mezelf goed kapot geknepen vandaag”, zucht Van der Haar na afloop.

De kleine kopman van Baloise Trek Lions wist, net als op het EK veldrijden, zijn Belgische tegenstanders een voor een te elimineren. In volle finale rekende Van der Haar af met nummer drie Quinten Hermans en nummer twee Eli Iserbyt. “Ik voelde dat ik overschot had toen Iserbyt demarreerde. Ik wist dat als dat het was bij hem, dat ik kans had om te winnen vandaag. Maar als Eli in je wiel zit, dan is dat niet makkelijk”, vertelt hij.

“Ik ging met heel veel vertrouwen naar hier, zeker na Niel”, aldus Van der Haar, die donderdag vierde werd in de Jaarmarktcross. “Ik had echt voor Tábor getraind en hoopte dat het in Niel redelijk ging. Dat ging gelukkig goed. Ik heb daarna echt naar Tábor toegewerkt. Daar wilde ik, net als op het EK, goed zijn. En dat is gelukt.”